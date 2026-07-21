Al nido Mastro Ciliegia "le temperature sono insostenibili". Il Comune di San Miniato risponde

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Un gruppo di genitori protesta: "Troppo caldo, anche 32 gradi". Il sindaco Giglioli, gli assessori Greco e Squicciarini rispondono: "Adottato un piano di intervento"

"Le temperature per bambini e bambine, ma anche per le educatrici, sono insostenibili". La segnalazione arriva da Ponte a Egola, dall'asilo nido Mastro Ciliegia. L'estate rovente si fa sentire anche negli istituti scolastici, pure nel comune di San Miniato, ma c'è un gruppo di genitori che vuole far sentire la propria voce in merito al caldo del nido di piazza Guido Rossa e chiede a gran voce un rimedio.

Una persona infatti segnala che "fin dalle prime ore del mattino si arriva a temperature di circa 32 gradi", il che diventa "un problema non solo per i bambini e le bambine, ma anche per chi lavora all'asilo nido". La situazione si è fatta difficile e una mamma l'ha definita "vergognosa" dato che "è diventato complicatissimo trovare qualsiasi attività da poter far svolgere ai bambini per il forte disagio che stanno provando". Viene aggiunto che "i bambini fanno fatica anche a dormire e mangiare per il caldo".

Nei giorni scorsi da parte del gruppo di genitori sono state inviate tre pec all'amministrazione comunale di San Miniato dopo che "abbiamo saputo che in un altro nido comunale sono stati installati dei condizionatori". E infine: "Alle nostre mail non è mai arrivata risposta, ormai l'anno scolastico è finito...".

Il Comune risponde: "Avviato un piano d'intervento"

Gonews.it ha contattato l'amministrazione comunale in merito alla segnalazione del gruppo di genitori, è arrivata la risposta da parte del sindaco Simone Giglioli e dell'assessore ai lavori pubblici Marco Greco che dicono di "comprendere pienamente le preoccupazioni delle famiglie e il disagio causato dal caldo". Il sindaco e l'assessore affermano che "fin dagli ultimi giorni di giugno siamo intervenuti per mitigare la situazione, affiancando ventilatori a terra a quelli già presenti a soffitto e agendo nelle situazioni più critiche, in attesa di interventi strutturali".

Inoltre, sempre stando a Giglioli e Greco, "il Comune ha già avviato un piano di intervento più ampio per dotare tutte le strutture educative comunali di adeguati impianti di climatizzazione. Il percorso è iniziato dai nidi e dalle scuole dell'infanzia, con l'obiettivo di garantire ambienti sempre più confortevoli e sicuri per bambini ed educatori".

Il sindaco Giglioli e l'assessore Greco spiegano che "si tratta di un investimento importante che richiede tempi tecnici e una programmazione accurata", ma l'impegno del Comune "è quello di intervenire progressivamente su tutti i nidi comunali". L'obiettivo è "arrivare al prossimo anno educativo con strutture sempre più adeguate ad affrontare anche le ondate di calore".

Così invece l'assessore alla scuola Matteo Squicciarini: "La nostra volontà è stata, fin dall'inizio, quella di garantire il servizio fino al termine di luglio. Sappiamo che le condizioni climatiche di queste settimane hanno reso più difficile la permanenza all'interno delle strutture e ci scusiamo sinceramente per il disagio arrecato. La qualità dell'offerta educativa resta una nostra priorità e deve essere accompagnata da spazi sempre più adeguati, accoglienti e sicuri".

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