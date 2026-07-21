Piano Nazionale Aeroporti: "Altra occasione persa per colmare gap infrastrutturale Toscana Costiera"

“Siamo di fronte ad un'altra colossale occasione persa per colmare il gap infrastrutturale che continua a penalizzare Pisa e l'intera Toscana Costiera”. Il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi avverte tutte le contraddizioni del Piano Nazionale Aeroporti 2026-2035 di Enac e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Non possiamo ignorare l'incoerenza di un documento che da un lato individua Pisa come aeroporto di interesse internazionale all'interno di un sistema aeroportuale toscano integrato con Firenze, puntando sulle sinergie tra i due scali e sul potenziamento delle reti di accesso, mentre proprio sul fronte delle infrastrutture di collegamento non prevede alcun intervento concreto per migliorare l'accessibilità all'Aeroporto Galilei. Su questo fronte serve necessariamente sinergia tra associazioni e società civile, seguendo la stella polare della crescita e dello sviluppo del nostro territorio e lasciando da parte altri interessi che rischierebbero solo di aumentare il divario tra la Toscana Costiera e quella Centrale”

“Non basta parlare di integrazione tra gli aeroporti se poi non si investe nelle opere necessarie a renderla realmente efficace” - prosegue Maestri Accesi - “I numeri evidenziano la forza dello scalo pisano, che nel 2025 ha sfiorato i 6 milioni di passeggeri (+ 7,8% rispetto al 2024) e viaggia a gonfie vele anche nel 2026 come dimostrano gli oltre 2,2 milioni registrati da gennaio a maggio, ma nel settore del turismo uno non vale uno, e il dato numerico può non essere sufficiente se non supportato dalle necessarie opere e dall'introduzione di linee business che sono decisive per garantire l'accesso di un turismo altospendente, elemento fondamentale per la crescita economica del territorio”.

“Siamo sempre pronti a metterci la faccia e a fare la nostra parte” - ricorda il presidente di Confcommercio Pisa “non più di un mese fa abbiamo consegnato ad assessori e consiglieri regionali espressione della provincia di Pisa il nostro documento sulle infrastrutture dove sono indicate chiaramente le priorità infrastrutturali per il sistema Pisa-Costa, dall'alta velocità ferroviaria alla superstrada Fi-Pi-Li, dal rafforzamento del Galilei con sviluppo di collegamenti adeguati alla metropolitana leggera di superficie, il tema Darsena Europa e le infrastrutture necessarie per l'area di Volterra e la Valdicecina. I temi hanno trovato concordi tutti i rappresentanti pisani, ma adesso chiediamo loro coraggio e volontà per metterli a terra e dare sviluppo concreto ai progetti. Continueremo a seguire attentamente lo sviluppo di questa partita che riteniamo decisiva e prioritaria per il territorio”.

"Ancora una volta la Toscana Costiera viene lasciata ai margini delle grandi strategie infrastrutturali. È una grande occasione persa, perché il Galilei rappresenta uno dei principali motori dello sviluppo economico e turistico della regione e meriterebbe investimenti coerenti con il ruolo che lo stesso Piano gli riconosce” - afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - “penalizzare il Galilei significa automaticamente declassare e ridurre drasticamente le opportunità di crescita e di sviluppo di tutta la toscana costiera, confermando quello che è più di un sospetto, cioè di una regione condannata a viaggiare a due velocità: cosa che non possiamo accettare in alcun modo”.

“Al riconoscimento formale del valore strategico dell'aeroporto devono corrispondere scelte concrete sul piano infrastrutturale. Lo sviluppo del sistema aeroportuale toscano non può prescindere da un deciso potenziamento dei collegamenti con Pisa. Solo così il principio di integrazione tra gli scali potrà tradursi in un reale vantaggio competitivo per l'intera regione, evitando di continuare a penalizzare la Toscana Costiera e il suo tessuto economico”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate