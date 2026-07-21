Pistoia, incendio boschivo alimentato dal vento: spegnimento in corso

Cronaca Pistoia
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Sul posto squadre di vigili del fuoco e personale Aib

Intervento in corso a Pistoia per un incendio boschivo. Sul posto, tra il campo sportivo di Pontelungo e la tangenziale ovest, dalle 16 sono impegnati nello spegnimento del rogo i vigili del fuoco di Pistoia, intervenuti con tre squadre e quattro veicoli, e il personale dell'Aib della Regione Toscana.

L'incendio è da subito stato alimentato dal vento persistente nella zona ed ha interessato i terreni incolti della zona boscata per diverse migliaia di metri quadri. Il vento ha inoltre spinto il fumo della combustione verso la tangenziale, spiegano i soccorritori, rendendo pericolosa la circolazione. L'intervento prosegue con le operazioni di bonifica e controllo. Non sono stati rilevati danni a persone o strutture. In corso di accertamento le cause dell'incendio.

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