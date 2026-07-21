Pronto soccorso, Case della Comunità e ostetricia: tre nuove lauree per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini

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Rettore UniPi Riccardo Zucchi
Il Rettore di UniPi, Riccardo Zucchi

Rettore Zucchi: "Nei pronto soccorso gli infermieri svolgono un ruolo cruciale, ma finora mancava una formazione specifica". Iscrizioni aperte dall’8 luglio, tutte le informazioni sul sito Unipi.it

Con tre nuove lauree magistrali dedicate alle professioni infermieristiche, l'Università di Pisa rafforza la propria offerta formativa per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini e alle nuove sfide del Servizio sanitario nazionale. L’obiettivo è formare professionisti altamente qualificati destinati ad ambiti particolarmente strategici: l'emergenza-urgenza, l'assistenza territoriale e di comunità e l'ostetricia.

Le nuove magistrali sono Scienze infermieristiche specialistiche nelle cure intensive e nell'emergenza, Scienze infermieristiche specialistiche nelle cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità e Scienze infermieristiche e ostetriche – profilo ostetrico, una delle cinque attivate in tutta Italia, unica in Toscana e in centro ItaliaI posti disponibili sono 25 per ciascuna magistrale, per un totale di 75.

“L'attivazione di questi percorsi recepisce una recente evoluzione normativa che ha introdotto la possibilità di istituire lauree magistrali specialistiche dedicate ad alcuni settori particolarmente critici del sistema sanitario, una sfida che l’Ateneo ha voluto raccogliere”, spiega il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi.

“Si tratta di esigenze molto concrete – continua Zucchi - Nei pronto soccorso gli infermieri svolgono un ruolo cruciale, a partire dal triage, la valutazione iniziale dei pazienti in arrivo, ma finora mancava una formazione specificamente dedicata a queste competenzeLo stesso vale per l'infermiere di famiglia e di comunità: le Case della Comunità rappresentano una delle principali innovazioni dell'assistenza territoriale, ma il loro sviluppo richiede professionisti con una preparazione specialistica”.

Le tre lauree magistrali sono a numero programmato nazionale e hanno una durata di due anni. Le iscrizioni per l'anno accademico 2026-2027 sono aperte dall'8 luglio. Informazioni sui requisiti di accesso, sul calendario delle prove e sulle modalità di immatricolazione sono disponibili sul sito dell'Università di Pisa all'indirizzo www.unipi.it

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

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