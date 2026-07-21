Chiusura estiva del Punto Informativo per Cittadini Stranieri

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Il servizio resterà chiuso per la pausa estiva dal 3 al 23 agosto 2026, e riprenderà regolarmente lunedì 24 agosto 2026

Il Comune di Certaldo informa la cittadinanza che, come comunicato dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, il Punto Informativo per Cittadini Stranieri resterà chiuso per la pausa estiva dal 3 al 23 agosto 2026. Il servizio riprenderà regolarmente lunedì 24 agosto 2026.

Nel medesimo periodo saranno sospesi anche il servizio di consulenza telefonica e il servizio aggiuntivo di corner stop attivo presso i Comuni di Montopoli in Val d'Arno e Castelfiorentino.

L'Amministrazione comunale invita gli utenti a programmare per tempo eventuali necessità legate al servizio e si scusa per il temporaneo disagio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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