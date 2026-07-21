Ricercato 27enne dalla Svezia per violenza sessuale: era in una casa vacanze a Firenze

Cronaca Firenze
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Rintracciato dai carabinieri nel centro storico. Sul giovane un provvedimento per appropriazione indebita, violenza sessuale e minaccia

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno rintracciato e arrestato un uomo di 27 anni nei confronti del quale era stato emesso un Mandato di Arresto Europeo richiesto dall’autorità giudiziaria svedese.

L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 17 luglio 2026. I militari hanno individuato il giovane nei pressi di via dei Calzaiuoli, nel pieno centro storico fiorentino, mentre rientrava nella struttura ricettiva dove aveva trovato alloggio.

Sul 27enne risultava pendente, dallo scorso mese di maggio, un provvedimento di cattura internazionale emesso su richiesta della Svezia, dove è ritenuto responsabile, secondo le contestazioni dell’autorità giudiziaria, dei reati di appropriazione indebita, violenza sessuale e minaccia.

Dopo essere stato accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito, le procedure di identificazione e il fotosegnalamento, l’uomo è stato trasferito nel carcere fiorentino, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’avvio delle procedure previste per la successiva estradizione.

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