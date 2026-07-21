Rissa con sedie e bici in centro a Forte dei Marmi

A Forte dei Marmi in centro è avvenuta una rissa nell'ultimo fine settimana. Alcuni giovani si sono presi a botte e lanciati sedie, biciclette e suppellettili dei locali. Le immagini, piuttosto violente, sono poi state pubblicate sui social network.

Adesso quei video serviranno per identificare gli autori di questo movimentato episodio che va ad aggiungersi agli altri che si sono verificati sempre con giovani protagonisti in Versilia nel corso di questa torrida estate, da Viareggio a Lido di Camaiore a Pietrasanta per l'entroterra fino a Monteggiori, dove è stato aggredito un ciclista lasciato poi a terra con gli autori fuggiti che si sono costituiti.

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