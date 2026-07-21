Rissa con sedie e bici in centro a Forte dei Marmi

Cronaca Forte dei Marmi
Condividi su:
Leggi su mobile

A Forte dei Marmi in centro è avvenuta una rissa nell'ultimo fine settimana. Alcuni giovani si sono presi a botte e lanciati sedie, biciclette e suppellettili dei locali. Le immagini, piuttosto violente, sono poi state pubblicate sui social network.

Adesso quei video serviranno per identificare gli autori di questo movimentato episodio che va ad aggiungersi agli altri che si sono verificati sempre con giovani protagonisti in Versilia nel corso di questa torrida estate, da Viareggio a Lido di Camaiore a Pietrasanta per l'entroterra fino a Monteggiori, dove è stato aggredito un ciclista lasciato poi a terra con gli autori fuggiti che si sono costituiti.

Notizie correlate

Forte dei Marmi
Cronaca
28 Giugno 2026

Controlli straordinari dei carabinieri in Versilia: due arresti e 200 persone identificate

Due arresti, due deferimenti, una denuncia, circa 200 persone identificate e 120 veicoli controllati. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dal comando provinciale dei carabinieri [...]

Forte dei Marmi
Cronaca
28 Giugno 2026

Furto nella villa della famiglia Bocelli a Forte dei Marmi: rubati orologi e gioielli

Furto venerdì sera in una villa di proprietà della famiglia di Andrea Bocelli a Vittoria Apuana, nel comune di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. L’immobile, secondo quanto riportato [...]

Pietrasanta
Cronaca
20 Giugno 2026

Muore 17enne nello scontro tra scooter e suv in Versilia, occupanti dell’auto in fuga

Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, è morto nella notte in un grave incidente stradale avvenuto sul viale a mare al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei [...]



Tutte le notizie di Forte dei Marmi

<< Indietro

torna a inizio pagina