Montespertoli, quattro imprese locali adottano le rotonde comunali

L'Amministrazione comunale ha incontrato i quattro soggetti privati che hanno accolto l'invito a sponsorizzare le rotatorie del territorio comunale: Francolini - Macchine Agricole e Giardinaggio, Valvirginio - Cantina Colli Fiorentini, Tenuta Ripalta - Conti e Avis Montespertoli.

Da settembre prenderanno vita gli interventi che racconteranno, su ogni rotatoria, un pezzo del nostro territorio rurale: dalla vocazione agricola e vitivinicola all'impegno solidaristico, fino alla memoria storica dei luoghi. Un progetto di cura territoriale costruito attraverso la collaborazione tra pubblico e privato.

“Questa iniziativa dimostra come le imprese e le associazioni del territorio possano diventare protagoniste della cura e della valorizzazione degli spazi pubblici”, ha dichiarato il Sindaco Alessio Mugnaini durante l'incontro con i quattro sponsor. “Le rotatorie non saranno più semplici snodi viari, ma piccole vetrine a cielo aperto della nostra identità rurale, della nostra tradizione agricola e vitivinicola e dei valori di solidarietà che animano la nostra comunità.”

I quattro progetti

Francolini – Rotatoria di Via Taddeini. Un omaggio all'anima agricola della zona: sulla rotonda comparirà la scritta "FRANCOLINI" in metallo CorTen, ben visibile da entrambe le direzioni, affiancata da vecchi attrezzi agricoli restaurati e illuminati la sera. Il verde lascerà spazio a ghiaia chiara e dettagli in ferro, per un effetto pulito ed elegante.

Valvirginio – Rotonda tra le SP4 e SP80 a Baccaiano. Un piccolo paesaggio toscano in miniatura: olivi, viti, erbe e rose bianche si intrecciano con corteccia di pino e un muretto in pietra, richiamando le colline vitivinicole della zona. Al centro, il logo dell'azienda diventa il cuore visivo della composizione.

Tenuta Ripalta – Rotatoria Via Montelupo / Via Schiavone. Quattro grandi botti di vino, decorate a mano da un'artista del posto con disegni a tema, verranno disposte a raggiera attorno al lampione centrale. Completano l'allestimento due targhe dell'azienda e luci a energia solare per valorizzarle anche di notte.

Tenuta Ripalta – Rotatoria Via Montelupo / Piazza Caduti nei Lager. Anche qui protagonista il vino: due sculture in metallo a forma di grappoli d'uva, insegne luminose e piccoli dettagli decorativi (un bicchiere, una bottiglia) che spuntano dalla siepe di rosmarino già esistente, che verrà curata e infoltita. Illuminazione anch'essa solare.

Avis Montespertoli – Rotatoria di Ortimino e Rotatoria di Anselmo. Sulla rotonda di Ortimino, due pannelli in metallo con le scritte "AVIS" e "MONTESPERTOLI" e la goccia rossa simbolo dell'associazione, illuminati di sera. Sulla rotonda di Anselmo, un intervento più piccolo ma altrettanto significativo: un pannello con la "A" di Avis e la goccia rossa, a ricordare l'impegno solidale dell'associazione sul territorio.

Gli interventi partiranno a settembre 2026 e saranno realizzati direttamente a cura e a spese degli sponsor, nel rispetto dei progetti esecutivi approvati dall'Amministrazione comunale. L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione degli spazi pubblici attraverso la sponsorizzazione privata, un modello che il Comune intende proseguire anche per le prossime rotatorie del territorio.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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