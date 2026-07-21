A Santa Croce torna la rassegna teatrale 'Che estate ragazzi!'

Anche per il 2026 il comune di Santa Croce sull'Arno ha riproposto i momenti teatrali dedicati ai bambini nel periodo estivo con la rassegna “Che estate ragazzi” una rassegna gratuita per tutti. Gli spettacoli sono indicati e pensati per la fascia di età 3-10 anni.

Il prossimo appuntamento è ai Giardini sull'Arno mercoledì 22 luglio alle 18 con Leonardo D'Angelo impegnato nello spettacolo di burattini incentrato sul Mago di Oz. Piccoli e grandi saranno coinvolti dall’attore anche in un’attività a fine spettacolo: ognuno potrà costruire il proprio burattino.

Un appuntamento, come tutto il cartellone di “Che estate ragazzi” pensato per i più piccoli e curato come tutta la rassegna dal comune di Santa Croce in collaborazione con le associazioni del territorio e Giallo Mare minimal teatro.

“Anche quest'anno abbiamo confermato questi appuntamenti con il teatro rivolto ai bambini – spiega l'assessore alla cultura Simone Balsanti - sia perché è un'esperienza importante, il teatro è un momento e un punto di osservazione del mondo e di crescita per i ragazzi, ma anche per gli adulti. Quindi abbiamo ritenuto opportuno continuare in questa attività che se da un alto è un momento di intrattenimento dall'altro ha un forte valenza educativa”.

La rassegna si chiude mercoledì 29 luglio con Mastrobolla di Fabio Saccomani al parco Aldo Moro. Nell’occasione ci sarà anche L’Ape dei gelati, una gelateria itinerante che dal 2025 va in giro per piazze, feste ed eventi. GelAut è un importante progetto ideato e realizzato dalla Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo, sostenuto da Sammontana e dall'amministrazione comunale. Un progetto pensato e rivolto alle persone con disturbi dello spettro autistico, con l'obiettivo di andare verso un inserimento lavorativo e l'autonomia dei giovani.

Per chi è interessato, per quanto lo spettacolo sia gratuito, è consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it, oppure Biblioteca comunale 057130642 – 0571389850 biblioteca@comune.santacroce.pi.it

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