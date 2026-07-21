Successo per il secondo Memorial Danilo Marcelli: raccolti 17.135 euro per la Fondazione F.A.R.O. Onlus

Si è svolto nei giorni scorsi (sabato 4 luglio) al centro sportivo “Bellaria” di Pontedera il secondo “Memorial Danilo Marcelli”, un quadrangolare di calcetto che ha visto scendere in campo ex colleghi dell'Arma dei Carabinieri e amici di Danilo Marcelli, in una giornata all'insegna dello sport, del ricordo e della solidarietà

Danilo Marcelli, carabiniere, marito e padre premuroso, è scomparso in maniera prematura a causa di una malattia. Persona generosa e molto legata al mondo dello sport e dell'impegno sociale, insieme al gruppo degli “Amici del calcetto” organizzava ogni anno un torneo con finalità benefiche, destinato a raccogliere fondi da devolvere a enti e realtà del territorio. Questo suo spirito e questa sua eredità sono stati portati avanti dalla moglie, dai figli e dagli amici, che anche quest'anno hanno voluto rinnovare, per il secondo anno consecutivo, al “Bellaria”, una giornata di sport e convivialità in suo ricordo.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Pontedera, ha consentito di raccogliere 17.135 euro, interamente devoluti alla Fondazione F.A.R.O. Onlus - Fondazione per le attività di ricerca in Oncologia.

Nel corso della serata, insieme al quadrangolare di calcetto, si sono svolte una partecipata cena di beneficenza, una lotteria solidale e altre iniziative collegate alla raccolta fondi, rese possibili dal contributo di numerose realtà locali, attività commerciali e piccole imprese che hanno voluto sostenere concretamente l'evento.

Al termine dell’iniziativa, sul palco, a ritirare simbolicamente l'assegno è stato Luigi Coltelli, direttore dell'Oncologia medica di Pontedera e Volterra e tesoriere della Fondazione F.A.R.O. Onlus.

“Siamo davvero colpiti dalla generosità della gente della Valdera, della famiglia Marcelli e degli amici di Danilo - ha sottolineato il dottor Coltelli -. E' difficile ringraziare una per una tutte le persone che si sono impegnate per la riuscita di questa bella serata, ma il loro contributo è stato preziosissimo, così come la scelta di destinare il ricavato alla Fondazione F.A.R.O., che sta portando avanti molti progetti di ricerca indipendente che si stanno sviluppando nelle oncologie del Dipartimento oncologico della nostra Azienda. Tra i valori fondanti della Fondazione c’è proprio il sostegno alla ricerca, che rappresenta uno degli aspetti più importanti, nell’ambito delle azioni portate avanti per prenderci cura dei pazienti. Come medici ci impegniamo ogni giorno per garantire le necessarie terapie ma è bene sempre ricordare che in oncologia non c’è cura senza ricerca”.

Dal palco è inoltre intervenuta la moglie di Danilo Marcelli, Stefania che, insieme ai figli Alessandro e Filippo, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i presenti:

“Voglio ringraziarvi di cuore, a nome mio e di tutta la mia famiglia, per essere qui questa sera in ricordo di Danilo. Un grazie speciale va agli organizzatori di questa splendida serata, per aver reso possibile tutto questo. Esprimo inoltre gratitudine al Comune di Pontedera per la sensibilità dimostrata e per aver concesso il patrocinio per il secondo anno consecutivo, mentre un grazie altrettanto grande va a tutto lo staff del centro sportivo Bellaria di Pontedera per averci accolto con straordinaria disponibilità e spirito di collaborazione. Il ricavato della serata sarà dunque devoluto alla Fondazione F.A.R.O. Onlus: siamo orgogliosi di sostenere la loro causa e vogliamo ringraziarli per il lavoro straordinario che svolgono ogni giorno a supporto della ricerca e dei pazienti oncologici. Sapere che il ricordo di Danilo si trasforma oggi in un aiuto concreto per altre persone è il modo più bello per onorare la sua memoria.

Un ringraziamento pieno di profonda gratitudine va anche ai medici e a tutte le infermiere del Day hospital oncologico dell'ospedale Lotti di Pontedera. Grazie per la vostra professionalità, ma soprattutto per l'immensa umanità, la delicatezza e la vicinanza con cui vi prendete cura dei pazienti e dei loro familiari nei momenti più difficili. Siete stati molto più che professionisti sanitari, siete stati dei veri punti di riferimento. Grazie infinite a tutti per la vostra generosità e per la vostra presenza, che tiene vivo il ricordo di Danilo insieme a noi”.

Riccardo Tempesti, tra gli amici di Danilo e tra gli organizzatori dell'iniziativa, ha voluto infine ringraziare tutte le persone e le realtà che hanno contribuito alla riuscita della serata: Dj Abu, Luca Bachi, Fabio Nocchi, Maddalena Adorni, i Random Trachs e Antonio Mastrovincenzo, che hanno animato l'evento; la Croce Rossa di Pontedera; il presidente del Consiglio comunale Marco Salvadori, l'assessore allo sport Mattia Belli, il sindaco Matteo Franconi e tutta l’Amministrazione comunale di Pontedera per il patrocinio e il sostegno; tutto lo staff - cuochi, camerieri e collaboratori - del Centro sportivo Bellaria, insieme al presidente Christian Martini e al vicepresidente Pietro Vetturi; insieme a tutti i volontari che si sono messi a disposizione per dare una mano, a partire da Stefano Balestracci e Julio Hernandez.

Il Memorial Danilo Marcelli si conferma così non solo come un appuntamento sportivo molto apprezzato ma anche come una preziosa occasione di solidarietà, capace di trasformare il ricordo di una persona stimata e amata in un aiuto concreto a sostegno della ricerca oncologica.

Fonte: Azienda USL Toscana nord ovest - Ufficio stampa

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