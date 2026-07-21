Sequestra una coppia in casa con due coltelli e palpeggia la donna: arrestato 31enne

Cronaca Massarosa
Condividi su:
Leggi su mobile

Allertata la polizia mentre aggressore uscito a comprare sigarette. Accertate anche accuse di violenza sessuale e danneggiamento

Notte di paura a Bozzano, frazione del comune di Massarosa, in Versilia, dove una coppia di giovani sarebbe stata tenuta in ostaggio all’interno della propria abitazione sotto la minaccia di due coltelli.

L’episodio è avvenuto nelle prime ore di domenica 19 luglio. La polizia ha arrestato in flagranza un uomo di 31 anni, di origini rumene, ritenuto responsabile, secondo le contestazioni, dei reati di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, intorno alle 3 del mattino il 31enne sarebbe entrato nell’abitazione dove la coppia stava trascorrendo il fine settimana, con il pretesto di cercare un precedente inquilino dell’immobile. Poco dopo avrebbe estratto due coltelli, puntandoli alla schiena del giovane, e avrebbe sottratto ai due i telefoni cellulari, impedendo loro di uscire dalla casa.

Il sequestro sarebbe durato oltre due ore. Durante quel periodo, l’uomo avrebbe approfittato della situazione di vulnerabilità della donna, e l'avrebbe palpeggiata ripetutamente nelle parti intime. Successivamente, intorno alle 5.30, avrebbe costretto la giovane ad accompagnarlo in auto fino a un vicino distributore automatico di tabacchi.

Rimasto temporaneamente solo nell’abitazione, il compagno della donna è riuscito a recuperare il proprio cellulare, non portato via dall’aggressore, e ad allertare le forze dell’ordine.

Al ritorno, il 31enne è stato bloccato dagli agenti all’esterno della porta d’ingresso dopo una breve colluttazione. Durante il controllo è stato trovato in possesso dei due coltelli nascosti nelle tasche.

Secondo quanto riferito dalla polizia, l’uomo avrebbe mantenuto una condotta violenta anche durante il trasferimento in auto di servizio, arrivando a danneggiare l’abitacolo della vettura.

Dopo l’arresto, il pubblico ministero di turno della Procura di Lucca ha disposto il trasferimento immediato del 31enne nel carcere di Prato, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Notizie correlate

Massarosa
Cronaca
20 Luglio 2026

Incidente a Massarosa, muore titolare della ditta dove perse la vita Luana D'Orazio

Nel grave incidente avvenuto ieri mattina, domenica 19 luglio, a Massarosa ha perso la vita Daniele Faggi, 67 anni. L'uomo, in vacanza in Versilia, si trovava a bordo di una [...]

Massarosa
Cronaca
19 Luglio 2026

Tragedia in Versilia: ciclista muore dopo lo scontro con un'auto

Grave incidente questa mattina in Versilia, lungo via di Montramito, al confine tra i comuni di Viareggio e Massarosa. Un ciclista amatoriale di 67 anni, è morto dopo essere stato [...]

Massarosa
Cronaca
31 Maggio 2026

Truffa a coppia di anziani di Massarosa: arrestati in due

Fermati dalla polizia stradale mentre viaggiavano sull'Autostrada del Sole con il bottino di una truffa appena messa a segno ai danni di una coppia di anziani in provincia di Lucca. [...]



Tutte le notizie di Massarosa

<< Indietro

torna a inizio pagina