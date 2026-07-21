Sorpreso dai turisti dentro un camper, arrestato 48enne per tentato furto

Cronaca Pisa
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Un 48enne è stato arrestato dai Carabinieri a Pisa dopo essere stato sorpreso dai turisti all’interno di un camper in via Ugo Rindi

È stato sorpreso dagli stessi occupanti del mezzo mentre si trovava all’interno di un camper in sosta ed è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato furto aggravato.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 luglio, intorno alle 16, in via Ugo Rindi a Pisa. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 48 anni, di nazionalità straniera, sarebbe riuscito a introdursi all’interno di un camper con targa tedesca momentaneamente parcheggiato.

A dare l’allarme sono stati i turisti presenti nel veicolo che, accortisi della presenza dell’intruso nell’abitacolo, hanno immediatamente chiamato il Numero unico di emergenza 112.

Il rapido intervento dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pisa ha consentito di rintracciare e bloccare l’uomo poco distante dal luogo dell’accaduto.

Su disposizione del sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Pisa, il 48enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo.

L’arresto è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti dell’uomo la misura della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

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