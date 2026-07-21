Successo per Certaldo Nuoto ai campionati regionali a Livorno

Cala il sipario sulla cinque giorni labronica dei Campionati Regionali “Categoria” di scena alla Piscina Federale La Bastia di Livorno. Finali che per Certaldo Nuoto e i ragazzi del tecnico Lorenzo Chesi, ben coadiuvato dagli istruttori Alessia Silla e Giacomo Gori, hanno riservato grandi soddisfazioni con un bilancio finale davvero lusinghiero che vede: ben 32 atleti qualificati, una Campionessa Regionale, 5 medaglie conquistate unitamente alle ottime prestazioni di tutto il nutrito drappello della Fiammetta.

Spiccano le eccellenti prestazioni di Diana Galgani classe 2012 che conquista il titolo di “campionessa toscana” sui 100 dorso con il tempo di 1’07’06 e vale nel contempo l’accesso ai prossimi Campionati Nazionali di Roma, a cui si aggiunge poi il bronzo sui 200 dorso con 2,25,11, tempo di assoluto valore nazionale per l’accesso agli Italiani, ed ancora con il bronzo conquistato sui 50 farfalla. Podio e relativo accesso alle Finali Nazionali anche per Aurora Dodaj classe 2012, con una eccellente gara sui 50 stile, conquista l’argento chiusi con 27,72. Ed ancora ad arricchire il medagliere abbiamo Tommaso Gabellieri classe 2010, conquista l’argento sui 200 rana con 2,26,46 che vale il relativo pass per gli Italiani.

Tommaso Gabellieri, Certaldo Nuoto

A margine il commento soddisfatto del tecnico di Certaldo: “I 32 atleti qualificati, l’8° posto ottenuto nella Categoria Ragazzi ed il 6° nella Senior nella classifica per Società, sono la testimonianza di una evidente crescita societaria e di un gruppo che lavora alacremente verso sempre più ambiti traguardi”.

Di seguito i riscontri agonistici:

Tra i SENIOR – Matteo Grassi 03 : ottiene un ottimo 4° posto sui 200 dorso con 2,14,00, 5° sui 50 dorso, 6° sui 200 farfalla e 400 misti, 10°sui 200 misti.

Ilaria Leoncini 01 : con belle prove ottiene l’8° posto sui 200 rana, il 9° sui 100 rana, il 10° sui 50 rana e poi l’11° sui 200 misti.

Massimo Corsoni 05 : ottiene il 5° posto sui 100 rana, il 6° posto sui 200 rana, il 7° sui 50 rana, il 13° sui 50 farfalla e 200 misti.

Francesco Cocci 01 : con un ottima prova ottiene il 6° posto e personale sui 50 rana con 30,95.

Emanuele Indovino 04 : con belle prove ottiene il 7° posto sui 200 rana e 400 misti, 8° sui 100 rana e 200 farfalla, 11° sui 200 misti e 12°sui 50 rana.

Leoncini Ginevra 04 : con una buona prova ottiene il 7° posto sui 200 dorso.

Giorgia Russo 07 : con buone prove ottiene l’8° posto sui 200 dorso, il 9° sui 200 misti, il 13° sui 200 rana ed il 15° sui 100 dorso.

Giacomo Bartalucci 04 : con buone prestazioni ottiene il 7° posto sui 100 rana e il 10° sui 50 rana.

Benedetta Latini 07 : buone gare gare sui 200 misti per il 10° posto, 11° posto sui 200 rana, 16° posto sui 50 e 100 rana.

Tra i CADETTI – Lorenzo Carpitelli 07 : otiene i personali sui 50 dorso con il 13° posto, il 17° sui 100 stile, poi ottiene il 20° posto sui 50 rana, il 21° sui 100 farfalla e 50 stile, il 23° sui 50 farfalla.

Deva Maria Cianti 08 : con buone prestazioni ottiene il 9° posto sui 200 dorso, 14° posto sui 50 dorso, 17° posto sui 100 dorso e 22° sui 200 misti.

Sara De Santi 09 : ottiene il 17° posto e personale sui 200 dorso, 18° posto sui 400 misti e poi il 24° sui 200 misti.

Tra gli JUNIORES – Giovanni Viani 08 : con ottime prestazioni ottiene altrettanti personali, con il 4° posto sui 200 farfalla in 2,12,41, poi 7° sui 200 misti, 8° sui 400 stile, 9° sui 400 misti, 10° sui 200 stile e 13° sui 50 stile.

Maria Vittoria Cianti 10 : con belle prove ottiene il 7° posto sui 100 rana, 22° posto sui 100 farfalla, il 26° sui100 farfalla, il 33° sui 50 farfalla ed il 34° sui 50 rana.

Davide Puccioni 08 : con belle prove ottiene il 20° posto sui 400 misti, il 24° sui200 dorso ed il 41° posto sui 50 dorso.

Sara Cameli 10 : con buone prove ottiene il 28° posto sui 200 farfalla e poi il 46° sui 50 rana.

Martina Musaj 10 : con confortanti gare otiene il 42° posto sia sui 50 che sui 100 rana.

Tra i RAGAZZI – Diana Galgani 12 : protagonista, conquista l’oro sui 100 dorso con il tempo di 1,07,06, poi l’argento sui 50 dorso con 31,73, bronzo sui 50 farfalla con 29,63 e bronzo sui 200 dorso con 2,25,11, 5° sui 200 misti e 6° posto sui 400 misti.

Aurora Dodaj 12 : grande prova e medaglia d’argento sui 50 stile con 27,72, 6° posto sui 100 stile, 8° posto sui 200 misti, 9° sui 100 farfalla, 12° posto sui 400 misti e 13° sui 50 farfalla.

Tommaso Gabellieri 10 : conquista l’argento sui 200 rana con 2,26,46 e poi ottiene il 4° posto sia sui 50 rana che sui 50 stile.

Cosimo Santini 10 : disputa ottime gare con altrettanti “personali” con il 5° posto sui 100 farfalla, poi il 6° sui 200 farfalla, 7° sui 50 farfalla, 13° sui 50 stile, 17° sui 100 stile e 36° sui 50 dorso.

Gaia Bettiol 12 : ottiene tutti “personali”, con il 14° posto sui 200 farfalla, il 19° sui 200 rana, 30° sui 100 farfalla, 32° sui 100 rana, 45° sui 50 rana ed il 63° sui 50 farfalla.

Leonardo Carpitelli 10 : con ottime gare ottiene ottiene il 22° posto sui 200 dorso, il 27° sui 50 dorso, 28° sui 100 dorso, 56° sui 50stile, 72° sui 100 farfalla e 85° sui 50 farfalla.

Lorenzo Taddei 12 – con belle prove ottiene il 36° posto sui 50 dorso, poi il 43° sui 100 dorso, il 50° sui 200 dorso, 47° sui 400misti, 57° sui 200 farfalla e 55° sui 50 farfalla.

Federico Gulotta 11 : finalista su sei gare, ottiene il 24° posto sui 200 farfalla, poi il 38° sui 200 rana, 50° sui 100 rana, 59° sui 50 farfalla, 63° sui 100 farfalla e 65° sui 50 rana.

Andrea Ghelli 11 : ottiene tutti i suoi migliori, con il 35° posto sui 200 dorso, 38° sui 50 dorso, 41° sui 100 dorso, 67° sui 200 rana e 80° sui 50 stile.

Vittorio Testi 10 : artefice di sei finali, ottiene il 45° posto sui 200 farfalla, 51° sui 200 rana, 55° sui 100 rana, 69° sui 50 farfalla e 81° sui 100 farfalla.

Nicholas Monzani 12 : ottiene i “personali” con il 53° posto sui 200 rana e con il 70° posto sui 100 rana, 68° poi sui 50 rana.

Brando Giotti 11 : con buone performance ottiene il 66° posto sui 100 e 200 rana, poi ottiene il 67° sui 50 rana, 96° sui 50 stile e 115° sui 50 farfalla.

Tommaso Cerrini 12 : ottiene il suoi migliori con il 68° posto sui 200 rana ed il 97° sui 50 rana, 60° posto sui 200 farfalla.

Chiara Fusciello 13 : disputa un buon 50 stile ed ottiene il 65° posto con relativo “personale”.

Niccolo’ Cerbai 11 : tre gare e tre “personali, 92° sui 50 dorso, 112° sui 50 farfalla e 120° posto sui 50 stile.

Via mail le foto di : Aurora Dodaj – Diana Galgani – Tommaso Gabellieri.

Fonte: Certaldo Nuoto

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