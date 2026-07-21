Tenta di sfuggire al controllo dei carabinieri a Pisa: arrestato 40enne con cocaina

Un uomo di 40 anni, di nazionalità straniera, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di San Piero a Grado con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è avvenuto nella notte tra il 19 luglio, intorno alle 3, in viale del Tirreno, nell’ambito dei controlli quotidiani del territorio.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si trovava come passeggero a bordo di un’autovettura fermata per un normale controllo. Durante gli accertamenti avrebbe improvvisamente tentato di allontanarsi a piedi, opponendo resistenza e strattonando i Carabinieri nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Una volta bloccato, il 40enne è stato sottoposto a perquisizione personale. I militari hanno trovato tre dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 2 grammi, che sono state sequestrate.

Su disposizione del sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Pisa, l’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo.

L’arresto è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti la misura della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

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