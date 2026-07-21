Tutto pronto per il secondo weekend della Sagra della Zuppa & RB Festival

Tutto pronto per il secondo lungo weekend della Sagra della Zuppa & RB Festival, rassegna che da oltre mezzo secolo porta golosità, musica e spettacoli a Fucecchio, tra Firenze e Pisa. Tipo? Tipo i messicani Sonido Gallo Negro, i ritrovati Management del Dolore Post-Operatorio, Svegliaginevra, Zara Colombo, Generic Animal, solo per citare alcuni ospiti musicali attesi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Come da tradizione non c’è Sagra della Zuppa senza Serata Massigiana, e allora eccola giovedì 23 luglio la festa della Contrada Massarella che trasforma in attori, cabarettisti e comici tanti insospettabili cittadini.

Polistrumentista e illustratore, Generic Animal attraversa generi e scenari, intrecciando chitarre baritone e ballate distorte, post-rock e reminiscenze d’essai. Venerdì 24 dividerà il palco con Svegliaginevra, rivelazione di un cantautorato intimo e fuori dalle convenzioni, in tour per presentarci il nuovo album “La fine della guerra”.

Dopo una pausa, sono tornati i Management del Dolore Post-Operatorio. Sabato 25 luglio porteranno a Massarella il loro intenso live e qualche anticipazione del nuovo album “Gli anni di strapiombo”, di prossima uscita: dietro la facciata di provocatori dell’indie ci sono, anche stavolta, riflessioni profonde e sound ricercato. Aprirà la serata Zara Colombo, duo che nasce dall’incontro tra voce e parola, Patagonia e Italia, arte visiva e musica.

Da Città del Messico arrivano domenica 26 i Sonido Gallo Negro: mai sentito parlare di musica tropicale psichedelica? Ramon Rojo Villa e compagni ci sguazzano da tempo, tessendo cumbia e surf, sonorità lisergiche ed elettronica. A loro l’onore di chiudere la Sagra della Zuppa & RB Festival 2026.

Tutte le sere, dopo i live, gli strumenti lasciano il posto alla consolle e a girare i piatti ci sono i Dj della Limonaia. Alla Sagra della Zuppa non si mangia solo… la zuppa. Ci sono splendide grigliate, tortelli e specialità toscane e altre leccornie preparate amorevolmente dai cuochi (mamme, babbi, nonne e nonni) di Massarella. Apertura stand dalle ore 19,30, inizio spettacoli ore 21,30. La Sagra della Zuppa è organizzata dal Gruppo Spontaneo d'Iniziativa con il contributo e il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Fucecchio. Info www.contradamassarella.com, www.instagram.com/r_b_festival, www.facebook.com/rbfestivalmassarella.

Programma RB Festival & Sagra della Zuppa 2026

Apertura stand dalle ore 19,30, inizio spettacoli ore 21,30. Ingresso libero.



Giovedì 23 luglio 2026

SERATA MASSIGIANA

Cabaret e Musica dei Massigiani allo sbaraglio

Venerdì 24 luglio 2026

SVEGLIAGINEVRA

GENERIC ANIMAL

+ Dj Set

Sabato 25 luglio 2026

⁠MANAGEMENT DEL DOLORE POST-OPERATORIO

ZARA COLOMBO

+ Dj Set



Domenica 26 luglio 2026

SONIDO GALLO NEGRO

CITTÀ DESERTA

SAGRA della ZUPPA 2026

55° edizione - Piazza 23 agosto - Massarella – Fucecchio – Firenze

Info Faceboook Antica Contrada Massarella

Gruppo Spontaneo d’Iniziativa – Contrada Massarella

Piazza Sette Martiri 3 – 50054 Massarella - Fucecchio (FI)

Iscrizione Trib. Firenze n° 1650/319

Fonte: Ufficio stampa

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