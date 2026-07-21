Uno Spettacolo d'Estate, doppio appuntamento con Sergio Cammariere e il teatro amatoriale

Un lunedì da tutto esaurito, con due appuntamenti culturali che fanno il pieno nel centro di Empoli. Piazza Farinata ha accolto gli appassionati della buona musica con il pianista e autore Sergio Cammariere, che con la sua band ha raccolto applausi a scena aperta durante la tappa del tour La pioggia che non cade mai. Un appuntamento attesissimo della XVIII^ edizione dell'Empoli Jazz Festival, che si prepara al prossimo grande appuntamento di lunedì 27 luglio, ancora in piazza Farinata, con Peppe Barra e la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori.

A poche centinaia di metri, nel Giardino del Torrione di Santa Brigida, applausi e risate per Vernacolo al Torrione, la rassegna del teatro vernacolare di scena ieri con L'acqua cheta, 3 atti comici in vernacolo fiorentino di Augusto Novelli, recitati dalla Compagnia teatrale Gioconda per la regia di Giovanni Niccolini.

Due appuntamenti del tutto diversi ma complementari (all'interno del cartellone Uno Spettacolo d'Estate), che hanno cambiato un normale lunedì di luglio per farlo diventare un'occasione di socialità.

UNA SETTIMANA RICCHISSIMA DI EVENTI - Non finisce qui: questa sera, martedì 21 luglio, alle 21 al Giardino del Torrione, penultimo appuntamento con I martedì di-Battiti, ospite Antonella Di Bartolo. Una dirigente scolastica straordinaria che, in contesti ad altissima complessità sociale nei quartieri Sperone e Brancaccio di Palermo, è riuscita in un'impresa civile pazzesca: contrastare la dispersione scolastica e portare in classe centinaia di bambine e bambini, strappandoli alla strada e alla marginalità. Ingresso libero e gratuito.

Mercoledì 22 luglio ancora al Torrione torna la prosa dal respiro nazionale con Stefano Fresi nella veste di musicista e interprete che canta Faber in 'Dell'amore, della guerra e degli ultimi' assieme a Cristiana Polegri alla voce e al sax e a Stefano Profazi alla chitarra. Ingresso a pagamento, a cura di Giallo Mare Minimal Teatro.

Da De Andrè a Guccini: la settimana prosegue con giovedì 23 luglio, alle 21, in piazza Farinata degli Uberti arrivano I Musici di Francesco Guccini per i classici del Maestro realizzati da chi ha portato in giro per anni queste canzoni nei live. Evento libero e gratuito nell'ambito del Luglio Empolese, negozi aperti in serata.

Questa straordinaria settimana si conclude venerdì 24 luglio in piazza Farinata con l'Opera in Piazza 2026: di scena per i 10 anni della rassegna 'Il Trovatore' di Giuseppe Verdi con l'Orchestra sinfonica 'Città di Grosseto', diretta da Damiano Tognetti. Laboratorio corale a cura del Centro Busoni. Ingresso a pagamento.

UNO SPETTACOLO D'ESTATE - La rassegna di tutti gli eventi estivi, dal centro alle frazioni, è rintracciabile su Visit Empoli: https://www.visitempoli.it/eventi/uno-spettacolo-destate/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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