"Adottate i gatti, non li abbandonate": l'appello dell'Empolese Valdelsa a sostegno del gattile

Un appello da parte dei Comuni del territorio per fronteggiare l'emergenza abbandono dei gatti. Il sindaco di Capraia e Limite delegato all'Ambiente per l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Alessandro Giunti, assieme alle assessore Laura Mannucci, Sabrina Mazzei e all'assessore Lorenzo Nesi, con deleghe all'Ambiente e alla Tutela degli Animali per i comuni di Empoli, Fucecchio e Montelupo Fiorentino, si sono recati al gattile di via Majorana a Empoli per supportare i volontari dell'associazione Aristogatti ODV che gestiscono la struttura. Un modo per esprimere vicinanza in questo particolare momento di affollamento dei felini, a causa degli abbandoni e della mancata sterilizzazione degli esemplari randagi.

"I gatti sono esseri viventi, come tali hanno bisogno di affetto e di cure - affermano gli amministratori -, non li abbandoniamo. Vogliamo ricordare a tutta la cittadinanza dei comuni dell'Unione che l'adozione è possibile ed è un atto di amore verso questi animali, cuccioli o adulti, che meritano di vivere a fianco di una famiglia. Per chi vorrà adottare questi animali, ricordiamo che la sterilizzazione e la chippatura sono due procedimenti utili per evitare il proliferarsi di cuccioli senza padroni e per ritrovare gli animali che dovessero perdersi. L'associazione Aristogatti è da 30 anni al fianco degli animali e supporta le famiglie in cerca di un micio. Aiutiamo i volontari, tramite donazione o con il 5x1000. Il vostro supporto sarà fondamentale per questa colonia felina".

ABBANDONI - Se vedete un gatto in difficoltà o abbandonato, è possibile contattare Aristogatti Odv al numero 338/3244759 o la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa al numero 0571/757707.

ADOZIONI - Per adottare un gatto, rimane valido il numero 338/3244759 dell'associazione Aristogatti. Sulle pagine social Facebook e Instagram sono presenti anche i riferimenti degli eventi che vengono organizzati nell'arco dell'anno a supporto della colonia felina.

In partenza il percorso di costruzione del nuovo gattile

La struttura di via Ettore Majorana è destinata nei prossimi mesi a essere superata con l'avvio del percorso di costruzione del nuovo gattile a Marcignana. Sarà realizzato grazie al lascito di una donna residente a Empoli: il terreno rientrava nella donazione testamentaria, il progetto verrà realizzato con la liquidità e i fondi ottenuti dalla vendita del patrimonio immobiliare, finalizzata lo scorso anno. A oggi è in corso di affidamento la progettazione e direzione lavori.

Il terreno dove sorgerà si trova lungo via Lucchese a Empoli, poco prima dell'incrocio con la sp10 e via Nuova per Pagnana. Andrà a sostituire l'area attuale di Carraia, che oltre ad avere molti anni sulle spalle, è stata soggetta ad allagamenti e sarà oggetto dei lavori di raddoppio ferroviario lungo la linea Empoli-Granaiolo. Il nuovo gattile sarà all'avanguardia tra le strutture di questo tipo, e conterrà: zona parcheggio per il personale e i visitatori; zona ingresso, con uffici amministrativi e area accoglienza; spogliatoi e servizi igienici per operatori e ospiti; percorsi pedonali delimitati e illuminati, che collegano le varie sezioni del complesso; area servizi, con magazzino, locali tecnici, infermeria e zona degenza; zona quarantena; area libera per i gatti, con struttura rifugio dotata di cuccette e spazi protetti.

Fonte: Unione dei Comuni Empolese Valdelsa

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