Alla Festa de L’Unità di Fucecchio si parla di diritti umani e libertà di parola

La Festa de L’Unità di Fucecchio, in corso fino a domenica 9 agosto nella zona del Palazzetto dello Sport, si conferma quest’anno non solo un momento di socialità, ma un importante presidio di riflessione critica sui grandi temi che scuotono il mondo. Nel programma spiccano due appuntamenti di rilievo, dedicati alla difesa dei diritti umani, alla pace e alla libertà di espressione.

Mercoledì 22 luglio alle 21.30 l'onorevole Arturo Scotto (PD) presenterà il suo ultimo libro, Flotilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta (Giunti Editore). L’opera ripercorre l’esperienza diretta del deputato a bordo della nave Karma, parte della Freedom Flotilla salpata per portare aiuti umanitari a Gaza. A dialogare con l'autore sarà Giuseppe Pino, giornalista de La Nazione, che approfondirà le questioni umane, giuridiche e politiche sollevate nel volume, testimonianza civile a difesa del diritto internazionale e della pace.

«Come Partito e gruppo di persone impegnate - afferma Raffaella Castaldo, segretaria del PD di Fucecchio - abbiamo voluto con forza che la nostra Festa de L'Unità non fosse solo un momento di socialità, ma anche un presidio di riflessione critica sui grandi temi che scuotono il mondo. Ospitare Arturo Scotto e ascoltare la sua esperienza diretta a bordo della Flotilla significa accendere un faro di consapevolezza e ribadire che la pace, il cessate il fuoco e il rispetto dei diritti fondamentali delle popolazioni civili non possono mai essere relegati in secondo piano dalla politica italiana ed europea».

Il secondo appuntamento è previsto sabato 25 luglio alle 21.30 e sarà dedicato alla lotta contro l'autoritarismo e alla libertà di parola. Ospite della serata Daria Kryukova, attivista e rifugiata politica russa.

Daria Kryukova ha scelto di lasciare la Russia poche settimane dopo l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina per sfuggire alla stretta sulla libertà di parola, ottenendo successivamente lo status di rifugiata politica in Italia. Oggi è una delle voci di opposizione al regime di Vladimir Putin più attive, dedicandosi quotidianamente a smontare la narrazione della propaganda russa attraverso analisi documentate, fatti e commenti misurati sulla situazione sociopolitica del suo Paese di origine.

«Ospitare Daria Kryukova -spiega Castaldo- è per noi un segnale chiaro del nostro impegno a difesa dei diritti umani e della democrazia. Sarà l'occasione per ascoltare una testimonianza preziosa e coraggiosa, in un momento storico segnato da guerre e da una preoccupante deriva autoritaria in diverse aree del mondo: il Partito Democratico avrà sempre un canale aperto per tutte le voci che lottano ogni giorno contro i regimi autoritari e liberticidi".

A introdurre la serata sarà Manuele Vannucci, membro del PD fucecchiese, mentre Francesco Sani, direttore responsabile di FUL Magazine, accompagnerà il pubblico in questa testimonianza.

Per essere aggiornati sul programma della festa basta seguire le pagine social del Partito democratico di Fucecchio

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa

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