Anche l'Unesco indaga sul Cubo Nero a Firenze

Anche l'Unesco indaga sul caso del cosiddetto Cubo Nero, la costruzione sorta al posto dell'ex teatro comunale di Firenze. Dopo l'apertura dell'inchiesta da parte della procura fiorentina, come riportato oggi da Repubblica Firenze anche l'ufficio di Parigi dell'organismo Onu sta facendo accertamenti sulla nuova struttura. Un funzionario ha riferito al quotidiano che l'ufficio lavorerà con le autorità italiane per la conservazione del patrimonio storico-architettonico, per individuare eventuali misure correttive e capire se il progetto abbia alterato paesaggio e caratteristiche della città in modo irreversibile. Il centro storico di Firenze è sotto tutela Unesco dal 1982: come sottolineato, qualsiasi progetto all'interno di un sito che è patrimonio mondiale deve garantire di non comportare impatto irreversibile "sugli attributi che ne hanno giustificato l'iscrizione" all'Unesco. Intanto l'inchiesta fiorentina va avanti e al momento vede 15 indagati a vario titolo per ipotesi di falso, abusi edilizi e violazione del Testo Unico sul Paesaggio.

Notizie correlate