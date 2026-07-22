Anche l'Unesco indaga sul Cubo Nero a Firenze

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Accertamenti dall'ufficio di Parigi sulla costruzione sorta all'ex teatro comunale

Anche l'Unesco indaga sul caso del cosiddetto Cubo Nero, la costruzione sorta al posto dell'ex teatro comunale di Firenze. Dopo l'apertura dell'inchiesta da parte della procura fiorentina, come riportato oggi da Repubblica Firenze anche l'ufficio di Parigi dell'organismo Onu sta facendo accertamenti sulla nuova struttura. Un funzionario ha riferito al quotidiano che l'ufficio lavorerà con le autorità italiane per la conservazione del patrimonio storico-architettonico, per individuare eventuali misure correttive e capire se il progetto abbia alterato paesaggio e caratteristiche della città in modo irreversibile. Il centro storico di Firenze è sotto tutela Unesco dal 1982: come sottolineato, qualsiasi progetto all'interno di un sito che è patrimonio mondiale deve garantire di non comportare impatto irreversibile "sugli attributi che ne hanno giustificato l'iscrizione" all'Unesco. Intanto l'inchiesta fiorentina va avanti e al momento vede 15 indagati a vario titolo per ipotesi di falso, abusi edilizi e violazione del Testo Unico sul Paesaggio.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
22 Luglio 2026

Autovelox, in Toscana oltre 57 milioni di euro di multe nel 2025: Firenze incassa di più

Nel 2025 le sanzioni per eccesso di velocità hanno garantito oltre 57 milioni di euro di incassi agli enti locali della Toscana. È quanto emerge da un'analisi di Facile.it sui [...]

Firenze
Cronaca
21 Luglio 2026

Morto il pittore Uliviero Ulivieri: "Firenze perde un grande artista"

Il mondo dell'arte e della cultura è in lutto per la scomparsa del pittore fiorentino Uliviero Ulivieri, venuto a mancare all'età di 92 anni. Allievo di Pietro Annigoni, nella sua [...]

Firenze
Cronaca
21 Luglio 2026

Con l'hashish alla fermata della tramvia, arrestato

Prosegue l’intensificazione dei controlli della poltramvia a Firenze, nelle ultime due settimane sono 800 le persone identificate e 4 le persone denunciate. Nei pressi della fermata tramviaria di Peretola-Aeroporto è [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina