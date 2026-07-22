Apre a Firenze il primo Benessity Conad d'Italia

Apre domani a Firenze, in Piazza Pier Vettori 11, il primo punto vendita Benessity Conad: un nuovo concept di negozio che segna un passo inedito nella grande distribuzione italiana e che per la prima volta porta in un unico spazio tutto ciò che serve per vivere il benessere in modo completo, accessibile e personalizzato.

Benessity è un nuovo modo di concepire la relazione tra un'insegna retail e le persone che la scelgono. Si basa sulla ventennale esperienza di Conad nel settore delle parafarmacie, una rete che conta oggi più di 180 negozi su tutto il territorio nazionale, e rappresenta il primo esempio italiano di punto vendita della GDO aperto per rispondere in modo completo ai nuovi bisogni di salute e benessere dei consumatori.

Benessity Conad mette al centro i bisogni fondamentali del benessere di corpo e mente: forma e controllo del peso, bellezza, alimentazione specifica, sport ed energia, salute e prevenzione, benessere fisico e mentale, integrando in un unico ambiente tre grandi aree assortimentali — alimentazione e nutrizione, integratori e nutraceutica, salute e cura della persona — e servizi specializzati per offrire ai clienti percorsi completi e personalizzati.

“Benessity rappresenta la risposta concreta alla crescente domanda di benessere che registriamo ogni giorno con le analisi dei dati e l’esperienza delle nostre persone nei nostri punti vendita” ha dichiarato Francesco Avanzini, Direttore Generale di Conad. “I clienti non cercano più solo prodotti: cercano un luogo dedicato e delle persone esperte che li accompagnino nelle scelte quotidiane per il proprio benessere, con competenza, accessibilità e vicinanza. Benessity nasce esattamente per questo: è una destinazione del benessere dove trovare la miglior combinazione tra qualità dei prodotti, livello di consulenza e servizi. Un modello che porta nel retail italiano qualcosa di nuovo, e su cui puntiamo con convinzione come uno dei pilastri della nostra strategia di specializzazione”.

Conad Nord Ovest è la prima Cooperativa Conad a portare Benessity sul proprio territorio, come parte del suo più ampio percorso di sviluppo, in coerenza con il Piano Strategico del Sistema Conad che nel triennio 2026-2028 dedica investimenti a specializzazione, multicanalità e diversificazione del business per rispondere in modo sempre più completo alle esigenze dei clienti.

"Abbiamo colto questa opportunità come una sfida in linea con la nostra visione strategica - dichiara Adamo Ascari, Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest. Siamo convinti che multicanalità e diversificazione del business siano la risposta più appropriata ai cambiamenti del mercato e delle abitudini di consumo e di stili di vita dei clienti. Un ecosistema di soluzioni completo, capace di rispondere ai bisogni reali delle persone, oggi è sempre più necessario. In particolare, Benessity risponde a quelli che sono i nuovi paradigmi di consumo legati ad un sistema in cui alimentare, salute, benessere e servizi non siano mondi separati, ma parti di un’unica esperienza di relazione con l’insegna. Rappresenta il risultato frutto della visione strategica di Conad e dell'impegno dei nostri Soci Imprenditori, che hanno creduto in questo progetto fin dall'inizio, accompagnandolo con passione e spirito di innovazione. Un investimento che guarda al territorio e alle persone: la missione più autentica della nostra Cooperativa”.

La particolarità di Benessity è l’essere concepito e progettato per offrire ai clienti un percorso che mette al centro la persona. Prodotti, consulenze professionali e tecnologie innovative convivono in un unico ambiente per offrire un'esperienza integrata e personalizzata, capace di rispondere in modo sempre più completo alle esigenze di salute e benessere.

Lungo il percorso del negozio, le aree esperienziali dotate di tecnologie innovative consentono al Cliente, con l’assistenza di personale specialistico, di focalizzare meglio i propri bisogni di benessere: la Capsula, una cabina di autodiagnosi che in pochi minuti consente un check-up dei principali parametri vitali; lo specchio InovSkin, che analizza le caratteristiche della pelle e fornisce indicazioni personalizzate su prodotti e routine skincare; e la postazione dedicata all’Armocromia, che aiuta a individuare la palette di colori più adatta a valorizzare incarnato, occhi e capelli.

A completare l'offerta, la presenza di professionisti dedicati al benessere della persona che svolgeranno su appuntamento alcune giornate di consulenza nelle tre cabine dedicate del negozio, per garantire ai clienti un ambiente accogliente e riservato.

Benessity rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di Conad. Da un lato rafforza il presidio dell'insegna nell'area Salute e Benessere, un percorso che negli anni ha visto lo sviluppo di linee MDD dedicate, come Piacersi, e il consolidamento di una rete di oltre 180 Parafarmacie. Dall'altro si inserisce nel più ampio percorso di specializzazione che ha portato alla crescita di format dedicati a bisogni specifici, dai PetStore ai Tuday.

Con questo nuovo progetto, Conad amplia ulteriormente la propria offerta e consolida il proprio ruolo di partner di fiducia delle famiglie italiane, accompagnandole ogni giorno nelle loro scelte quotidiane, dalla spesa ai servizi dedicati alla salute, al benessere e alla persona.

Il negozio di Piazza Pier Vettori, che si sviluppa su una superficie di 295 mq, è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.30 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00. Il punto vendita dispone di un'area parcheggio con 12 posti auto. Ad accogliere i clienti un team di 8 professionisti, tra cui 3 farmacisti, tutti di nuova assunzione, appositamente formati e altamente qualificati per offrire consulenze specialistiche e risposte mirate alle esigenze di salute, benessere e cura della persona.

Fonte: Ufficio Stampa

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