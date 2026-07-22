Assessore Giorgio posta 'Piazza Carlo Giuliani', il COISP chiede le dimissioni

La Segreteria Provinciale del COISP di Firenze esprime "la più ferma condanna" nei confronti di quanto pubblicato sul proprio profilo Instagram dall'assessore alla Sicurezza Urbana e alla Polizia Municipale del Comune di Firenze, Andrea Giorgio. L'Assessore ha infatti condiviso l'immagine di un giovane intento a imbrattare la targa commemorativa di piazza Alimonda, a Genova, con la scritta Carlo Giuliani, accompagnando la pubblicazione con la frase "Ora e per sempre".

"Riteniamo profondamente inopportuno che proprio il rappresentante istituzionale cui sono affidate le deleghe alla sicurezza urbana e alla Polizia Municipale scelga di pubblicare un contenuto di questo tipo, suscettibile di essere percepito come una presa di posizione incompatibile con il ruolo super partes che un Assessore alla Sicurezza è chiamato a ricoprire.

Un Assessore alla Sicurezza non rappresenta una parte politica quando esercita le proprie funzioni, ma l'intera comunità cittadina. Ha il dovere istituzionale di sostenere e difendere tutti gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale, che quotidianamente operano per garantire la sicurezza dei cittadini, spesso affrontando situazioni di grave pericolo.

Il 20 luglio 2001 rappresenta una delle pagine più drammatiche della storia recente del nostro Paese. In quella giornata si verificarono gravissimi scontri di piazza, in un contesto di estrema violenza che vide anche l'aggressione a un equipaggio dell'Arma dei Carabinieri rimasto circondato all'interno di un mezzo di servizio. Si tratta di una vicenda che non può essere ridotta a slogan o a messaggi destinati ai social network.

Chi ricopre l'incarico di Assessore alla Sicurezza dovrebbe sempre mantenere equilibrio, imparzialità e rispetto verso tutte le Forze di Polizia, comprese le donne e gli uomini della Polizia Municipale di Firenze che egli stesso è chiamato istituzionalmente a rappresentare.

Per queste ragioni il COISP Firenze rivolge un appello alla Sindaca Sara Funaro affinché prenda una posizione chiara e inequivocabile su quanto accaduto. La sicurezza non può essere terreno di ambiguità o di messaggi che rischiano di compromettere il rapporto di fiducia tra le istituzioni e chi ogni giorno indossa una divisa. Per il COISP Firenze, la permanenza dell'Assessore Andrea Giorgio alla guida della delega alla Sicurezza appare oggi politicamente incompatibile con il ruolo ricoperto.

Per tale motivo chiediamo alla Sindaca Sara Funaro di revocare le deleghe alla Sicurezza e alla Polizia Municipale o, in alternativa, di invitare l'Assessore a rassegnare le proprie dimissioni, nell'interesse delle istituzioni, della credibilità dell'Amministrazione comunale e del rispetto dovuto a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale.

Le istituzioni hanno il dovere di unire, non di dividere. La divisa merita rispetto. Sempre".

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