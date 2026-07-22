Autovelox, in Toscana oltre 57 milioni di euro di multe nel 2025: Firenze incassa di più

Nel 2025 le sanzioni per eccesso di velocità hanno garantito oltre 57 milioni di euro di incassi agli enti locali della Toscana. È quanto emerge da un'analisi di Facile.it sui rendiconti pubblici, che prende in esame i proventi derivanti da autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione della velocità.

I soli Comuni toscani hanno dichiarato incassi per oltre 36,7 milioni di euro, ai quali si aggiungono gli 8,27 milioni della Città metropolitana di Firenze e gli oltre 12,7 milioni delle Province.

Tra i Comuni, il primato spetta a Firenze, con 19.718.932 euro di proventi nel 2025. Seguono Orbetello con 2.394.522 euro, Grosseto con 1.864.124 euro, Sinalunga con 1.531.149 euro e Siena con 1.449.833 euro. Completano la top ten Piombino (1.208.942 euro), Fiesole (1.076.613 euro), Rapolano Terme (885.460 euro), Prato (879.056 euro) e Pistoia (822.427 euro).

Per quanto riguarda gli altri enti territoriali, la Città metropolitana di Firenze ha registrato 8.271.610 euro di incassi. Tra le Province, la cifra più elevata è quella di Pisa, con 8.810.447 euro, seguita da Livorno (1.984.028 euro), Prato (804.222 euro), Pistoia (721.837 euro), Siena (279.689 euro) e Grosseto (102.994 euro).

L'analisi richiama inoltre l'attenzione sul tema della sicurezza stradale. Secondo gli ultimi dati Istat, nei mesi estivi – giugno, luglio e agosto – in Toscana si sono verificati 4.311 incidenti stradali con lesioni a persone, pari al 28% del totale annuo. L'eccesso di velocità continua infatti a rappresentare una delle principali cause dei sinistri.

Fonte: Ufficio Stampa Facile.it SpA

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