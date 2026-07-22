Bilancio 2025, arriva la parifica della Corte dei Conti. Giani: "Molto soddisfatto"

“Quella di quest'anno è una parifica che sinceramente mi lascia soddisfatto perché, pur evidenziando aspetti che dobbiamo chiaramente migliorare, è una parifica vera”. Il presidente Eugenio Giani commenta il giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte di Conti sul rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio 2025 nelle sue componenti del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico. Il giudizio è stato pronunciato oggi a Firenze senza esclusione di nessuna posta di bilancio.

“In passato abbiamo avuto momenti in cui la parifica è avvenuta in due tempi, dovendo poi produrre atti perché potesse avvenire a dicembre in alcune voci, mentre in altri momenti è stata una parifica piena, ma con varie criticità”, ha ricordato il presidente, che si è detto “davvero molto contento e soddisfatto”.

“Le relazioni sono state estremamente costruttive e non hanno nascosto certo criticità laddove c’erano, ma hanno messo in evidenza un miglioramento complessivo rispetto al disavanzo e ad una serie misure che la Corte ci aveva chiesto”, ha fatto notare Giani, rivolgendo un ringraziamento alla stessa Corte “per il metodo che si sta assumendo, in base al quale, al di là del giudizio di parifica, sin da gennaio inizia un lavoro di interlocuzione tra i singoli magistrati e i nostri direttori, e questo agevola anche la gestione del bilancio della Regione”.

Rispetto ad alcuni rilievi sollevati dalla Corte sulla necessità di trovare un equilibrio di bilancio nel settore della sanità, il presidente ha osservato che “forse è il punto che emerge con più necessità di impegno da parte nostra”. “Io – ha spiegato Giani - ho cercato di far presente che è indubbio che non si tratta di un disavanzo, si tratta di seguire quanto stabilisce l'articolo 32 della Costituzione, dove si afferma che la salute è diritto fondamentale del cittadino e interesse generale della comunità, e quindi se si spende di più compensiamo con minori spese in quelle che sarebbero le altre voci del bilancio regionale, così come avremo maggiore bisogno di risorse dal livello nazionale”.

“Però – ha concluso il presidente - è indubbio che la Corte, sottolineando come un clima di espansione crescente di questa spesa dal 2018, incrementata dal Covid e quindi dagli anni 2022 e 2023, questo è lo stimolo più forte che ci ha dato a contenere e a mantenere più rigore”.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate