Certaldo, il Consigliere Ridi (Più Certaldo) invoca un "cambio di passo" sul verde

Il consigliere comunale di Più Certaldo, Andrea Ridi, sollecita su un piano di ripiantumazione delle alberature nel capoluogo, denunciando la progressiva riduzione del verde urbano e criticando le scelte dell'amministrazione: "La maggioranza predica una spiccata sensibilità ambientale, ma nei fatti ha sposato una visione improntata alla cementificazione", afferma il consigliere. La nota completa

Mentre il cambiamento climatico rende sempre più frequenti e intense le ondate di calore, molte città investono nel verde urbano per contrastare le isole di calore e migliorare la qualità della vita. A Certaldo, invece, negli ultimi anni numerosi alberi sono stati rimossi dalle vie del centro e molti di essi non sono ancora stati sostituiti.

Ogni albero in meno significa meno ombra, temperature più elevate e una minore capacità di assorbire CO₂ e inquinanti. È quindi necessario invertire questa tendenza e avviare un piano concreto di ripiantumazione delle alberature, con particolare attenzione alle aree centrali. Il verde pubblico non è un elemento decorativo, ma un'infrastruttura essenziale per la salute, l'ambiente, la biodiversità e il futuro della nostra comunità.

"La maggioranza predica una spiccata sensibilità ambientale, ma nei fatti ha sposato una visione improntata alla cementificazione – afferma il consigliere civico Ridi - Sono emblematici i casi della nuova Piazza Boccaccio, che avrebbe potuto ospitare un polmone verde ben più generoso, e della rimozione degli ippocastani di Viale Matteotti"

"Nel resto del territorio – prosegue – continua inoltre l'abbattimento dei pini, come nel giardino di via Fiorentina. I reimpianti tardivi e la messa a dimora di esemplari troppo giovani lasciano nei residenti delusione e risentimento, poiché occorreranno anni prima che possano garantire gli stessi benefici delle alberature rimosse"

In questo contesto, la cittadinanza si aspetterebbe non solo un deciso cambio di passo nella piantumazione di nuovi alberi, ma anche una comunicazione più chiara, trasparente e puntuale. Non giovano, invece, interventi scoordinati e privi di un'adeguata informazione, come quelli promossi dalla sezione locale di CONALPA. Comunicati e post che alimentano polemiche e preoccupazioni, confondendo talvolta interventi privati con interventi pubblici e finendo troppo spesso per screditare lavori eseguiti nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle valutazioni dei professionisti incaricati.

"Rinnoviamo pertanto l'invito all'associazione a confrontarsi con tutte le forze politiche, comprese quelle di opposizione – conclude Ridi –. Siamo convinti che Certaldo abbia bisogno di una programmazione seria e condivisa, frutto di un confronto costante con i cittadini e con i quartieri, non di sterili contrapposizioni o di tifoserie da stadio".

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