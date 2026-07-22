Cinema d'Estate a Certaldo Alto: ad agosto proseguono le proiezioni all'Arena di Palazzo Pretorio

Prosegue ad agosto il Cinema d'Estate all'Arena di Palazzo Pretorio, nella suggestiva cornice di Certaldo Alto. La rassegna, organizzata dal Multisala Boccaccio in collaborazione con il Comune di Certaldo, porta nel cuore del borgo alcune delle migliori pellicole della stagione, offrendo a cittadini e visitatori l'esperienza del grande cinema all'aperto in uno dei luoghi più affascinanti della Toscana.

L'iniziativa è resa possibile grazie al consolidato accordo tra l'Amministrazione comunale e Grandeschermo sas, gestore del Multisala Boccaccio, una collaborazione che da anni arricchisce l'offerta culturale estiva della città.

Tra le novità dell'edizione 2026, una speciale riduzione sul biglietto riservata alle bambine e ai bambini iscritti ai centri estivi del territorio comunale, valida per tutte le serate della rassegna. L'agevolazione sarà comunicata direttamente alle famiglie dai rispettivi centri estivi.

Come da tradizione, il mercoledì sarà dedicato ai più piccoli, con film pensati per bambini, ragazzi e famiglie.

La programmazione di agosto propone un ricco calendario tra prime visioni, grandi successi e film d'autore. Si parte con Rental Family (1 agosto) e Santiago – Un cammino per ricominciare (2 agosto), per proseguire con il biopic Michael, Il caso 137, Minions & Monsters, ...Che Dio perdona a tutti, Hamnet – Nel nome del figlio, Cinque Secondi, Le città di pianura, Gioia Mia e Toy Story 5.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano Odissea, in programma dal 14 al 16 agosto con inizio alle ore 21, La vendetta perfetta, Il Diavolo veste Prada 2, Oceania (dal 20 al 23 agosto), Prendiamoci una pausa, Spider-Man – Brand New Day, Spezie e bugie – La piccola cucina di Mehdi, fino ai due spettacoli teatrali di chiusura, La festa è finita (29 agosto) e Fammi il piacere (30 agosto).

Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21.30 (salvo diversa indicazione) e ogni sera è attivo il servizio bar nel cortile di Palazzo Pretorio. Prosegue inoltre la promozione nazionale Cinema Revolution, che permette di assistere ai film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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