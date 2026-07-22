Cinema d'Estate a Certaldo Alto: ad agosto proseguono le proiezioni all'Arena di Palazzo Pretorio

Attualità Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

Prosegue ad agosto il Cinema d'Estate all'Arena di Palazzo Pretorio, nella suggestiva cornice di Certaldo Alto. La rassegna, organizzata dal Multisala Boccaccio in collaborazione con il Comune di Certaldo, porta nel cuore del borgo alcune delle migliori pellicole della stagione, offrendo a cittadini e visitatori l'esperienza del grande cinema all'aperto in uno dei luoghi più affascinanti della Toscana.

L'iniziativa è resa possibile grazie al consolidato accordo tra l'Amministrazione comunale e Grandeschermo sas, gestore del Multisala Boccaccio, una collaborazione che da anni arricchisce l'offerta culturale estiva della città.

Tra le novità dell'edizione 2026, una speciale riduzione sul biglietto riservata alle bambine e ai bambini iscritti ai centri estivi del territorio comunale, valida per tutte le serate della rassegna. L'agevolazione sarà comunicata direttamente alle famiglie dai rispettivi centri estivi.

Come da tradizione, il mercoledì sarà dedicato ai più piccoli, con film pensati per bambini, ragazzi e famiglie.

La programmazione di agosto propone un ricco calendario tra prime visioni, grandi successi e film d'autore. Si parte con Rental Family (1 agosto) e Santiago – Un cammino per ricominciare (2 agosto), per proseguire con il biopic MichaelIl caso 137Minions & Monsters...Che Dio perdona a tuttiHamnet – Nel nome del figlioCinque SecondiLe città di pianuraGioia Mia e Toy Story 5.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano Odissea, in programma dal 14 al 16 agosto con inizio alle ore 21, La vendetta perfettaIl Diavolo veste Prada 2Oceania (dal 20 al 23 agosto), Prendiamoci una pausaSpider-Man – Brand New DaySpezie e bugie – La piccola cucina di Mehdi, fino ai due spettacoli teatrali di chiusura, La festa è finita (29 agosto) e Fammi il piacere (30 agosto).

Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21.30 (salvo diversa indicazione) e ogni sera è attivo il servizio bar nel cortile di Palazzo Pretorio. Prosegue inoltre la promozione nazionale Cinema Revolution, che permette di assistere ai film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro

estivo boccaccio 2026 agosto ultimo

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Certaldo
Attualità
21 Luglio 2026

Mercantia 2026: si chiude la 38esima edizione con oltre 25mila presenze

Un successo dimostrato non solo dalla conferma dei numeri,  ma nella qualità di un'edizione costruita con cura, giorno dopo giorno, grazie al lavoro di squadra di chi l'ha resa possibile: [...]

Certaldo
Attualità
21 Luglio 2026

Chiusura estiva del Punto Informativo per Cittadini Stranieri

Il Comune di Certaldo informa la cittadinanza che, come comunicato dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, il Punto Informativo per Cittadini Stranieri resterà chiuso per la pausa estiva dal [...]

Certaldo
Attualità
21 Luglio 2026

Manutenzione dei sottopassi a Certaldo: chiusura al traffico il 3 agosto

Per consentire un intervento di manutenzione programmata della rete di smaltimento delle acque piovane, il Comune di Certaldo informa che lunedì 3 agosto 2026 saranno eseguiti i lavori di pulizia delle caditoie e [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

torna a inizio pagina