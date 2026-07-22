Cinema sotto le stelle a Empoli: i film ad agosto nelle frazioni

Partirà lunedì 3 agosto il primo degli 8 appuntamenti del Cinema sotto le Stelle, la rassegna cinematografica nei quartieri e nelle frazioni di Empoli realizzata da Arci Empolese Valdelsa e Arci Valdarno Inferiore con il contributo del Comune di Empoli. L'evento rientra nella rassegna Uno Spettacolo d'Estate.

Si tratta di 8 serate per tutto agosto nei cortili e nelle aree verdi dei circoli Arci di zona con proiezioni pubbliche e gratuite con titoli che spaziano dall’animazione al dramma, dalle commedie ai film per bambini e bambine. Tutti grandi successi di critica e di pubblico che animeranno le serate d’estate empolesi.

In più, quest’anno, la rassegna si avvarrà anche di una collaborazione speciale. In tre delle otto serate, infatti, sono previsti una presentazione e un dibattito al termine della proiezione a cura del cineclub Il Culturale.

"Con la rassegna Uno Spettacolo d'Estate - commenta l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi - abbiamo voluto proporre appuntamenti per tutti i gusti da giugno a settembre e non tralasciamo il cinema all'aperto, anche quest'anno con film recentissimi e di qualità. Un modo per uscire di casa nelle ore più fresche e godersi un film insieme. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito, per cui vi aspettiamo numerosi".

"Siamo davvero soddisfatti di questo cartellone, realizzato grazie al supporto del Comune di Empoli e con la collaborazione del cineclub Il Culturale - spiega Valentina Papale, presidente Arci Empolese Valdelsa - ormai il Cinema sotto le stelle negli spazi esterni dei circoli Arci è diventato un appuntamento fisso che anima le serate estive empolesi. Otto serate, otto occasioni per vivere insieme il cinema come spazio di comunità e strumento di socialità. Aprire i circoli al territorio, renderli luoghi accessibili in cui condividere emozioni e riflessioni, è parte della nostra visione di cultura diffusa e partecipata".

Cinema sotto le stelle Empoli, il programma

GLI SPETTACOLI - INIZIO ORE 21.15, INGRESSO GRATUITO

Lunedì 3 agosto

Circolo Arci Pozzale (via Sottopoggio per San Donato, 23)

Una battaglia dopo l'altra, di Paul Thomas Anderson

Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall - Commedia/Drammatico/Azione - 2h 42m - USA - 2025

Introduzione al film e dibattito post-visione in collaborazione con il Culturale

Venerdì 7 agosto

Circolo Arci Pagnana (via della Motta, 276)

Giurato numero 2, di Clint Eastwood

regia: Clint Eastwood con Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland - Thriller/Drammatico - 1h 54m - USA - 2024

Introduzione al film e dibattito post-visione in collaborazione con il Culturale

Lunedì 10 agosto

Circolo Arci Monterappoli (via Salaiola 305)

Superman, di James Gunn

con David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Alan Tudyk - Azione/Sci-fi - 2h 10m - USA - 2025

Mercoledì 12 agosto

Circolo Arci Santa Maria, presso Area Giochi via Pio La Torre

The Lego Movie, di Chris Miller e Phil Lord

Per famiglie/Animazione - 1h 40m - USA - 2014

Mercoledì 19 agosto

Circolo Arci Avane (via Magolo, 32)

Paternal Leave, di Alissa Jung

con Juli Grabenhenrich, Luca Marinelli, Arturo Gabbriellini, Gaia Rinaldi - Narrativa di formazione - 1h 53m - ITALIA - 2025

Introduzione al film e dibattito post-visione in collaborazione con il Culturale

Venerdì 21 agosto

Circolo Arci Cortenuova (via del Ponte, 24)

Thelma, di Josh Margolin

Con June Squibb, Fred Hechinger, Richard Roundtree, Parker Posey - Azione/Commedia - 1h 39m - USA - 2024

Lunedì 24 agosto

Circolo Arci Cascine Garibaldi (via Antonio Meucci, 67)

Il robot selvaggio, di Chris Sanders

Per famiglie/Animazione- 1h 42m - USA - 2024

Mercoledì 26 agosto

Circolo Arci Sant'Andrea (via Senese Romana, 409)

Dragon Trainer, di Dean DeBlois

Con Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker, Nick Frost - Per famiglie/Avventura - 2h 5m - USA - 2025

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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