Droga sintetica e cocaina nel parcheggio della discoteca a Cecina: due arresti

Due persone sono state arrestate dalla polizia a Cecina con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nel parcheggio di una discoteca, dove gli agenti in abiti civili hanno individuato e bloccato due uomini a bordo di una Volkswagen Golf.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, uno dei due fermati, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti anche specifici per reati legati agli stupefacenti, aveva con sé 16 dosi di cocaina, nascoste all’interno di una sigaretta elettronica.

Durante il controllo, lo stesso uomo avrebbe poi consegnato spontaneamente agli agenti una busta contenente 20 involucri di ketamina. La successiva perquisizione dell’autovettura ha consentito inoltre di rinvenire 46 pasticche rosa di Mdma, una sostanza stupefacente di tipo sintetico.

I due sono stati arrestati e la droga è stata sequestrata. L’operazione rientra nell’attività di contrasto allo spaccio condotta dalle forze dell’ordine nei luoghi di aggregazione e intrattenimento della costa livornese.

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