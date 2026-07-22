Festa di inaugurazione a Pisa del Parco urbano della Cittadella

Tutto è pronto per la inaugurazione pubblica sabato 25 luglio dell’antica darsena pisana, nella zona della Tersana medievale. Ovvero il Parco urbano della Cittadella.

Con il 30 giugno 2026, infatti, si è conclusa ufficialmente la stagione dei cantieri finanziati con fondi PNRR che a Pisa hanno determinato interventi sul patrimonio pubblico per 67 milioni di euro di fondi PNRR cui si sono aggiunti fondi comunali e altre risorse per un investimento complessivo di 78,6 milioni di euro.

Tra questi interventi, anche la restituzione alla cittadinanza della grande area del Parco urbano della Cittadella. I lavori erano partiti a ottobre 2023 e si sono conclusi a fine giugno 2026, per un investimento complessivo di 7 milioni di euro.

È stata realizzata una grande area a verde, circondata dalle mura storiche, con il recupero della presenza dell’acqua e delle vestigia archeologiche. L’area svolge molteplici funzioni: verde pubblico attrezzato come parco gioco per bambini, accessibile e inclusivo; arena all’aperto per manifestazioni pubbliche, come concerti ed eventi culturali all’aperto; struttura ricettiva con funzioni di ristorante e bar; area archeologica con finalità didattiche e informative per la valorizzazione dell’offerta turistica. L’intero Parco è completamente accessibile e immerso nelle piantumazioni esistenti con 95 alberi e 3mila piantine arbustive.

Il programma della giornata

Sabato 25 luglio, cuore centrale della serata di inaugurazione sarà l’area Arena, suggestivo e ampio anfiteatro centrale nel quale verrà allestito il palco sul quale si svolgeranno alcuni importanti momenti della serata. Altri spazi del Parco ospiteranno eventi e attività dedicate a tutta la famiglia.

In occasione della inaugurazione, l’Ufficio Turismo del Comune di Pisa ha organizzato, nell’ambito del tour “Riscopriamo Pisa” due visite guidate straordinarie (inizio ore 18.30 e ore 21.00) a cura di Antonella Cinini e Alessandra Aleppo, dal titolo “La Cittadella galileiana e il sogno urbanistico di Michelucci. Le passeggiate sono riservate ai residenti nel Comune di Pisa o, in caso di posti liberi, nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Al momento i posti sono esauriti ed è possibile iscriversi alle liste di attesa sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/

Inoltre, dalle 17.00 alle 21.00, sarà possibile visitare anche la Torre Guelfa e il Fortilizio (ingresso libero).

La festa per la inaugurazione del Parco urbano della Cittadella inizierà alle ore 18.00 con la Cerimonia inaugurale, il taglio del nastro da parte del sindaco di Pisa, Michele Conti, e gli interventi istituzionali. A seguire piccolo buffet per i presenti (Area ristorante).

Poi, animazione e baby dance per i bambini (ore 18.30 - 20.00 Area parco giochi).

Dalle ore 18.30 visita guidata del Parco a cura dell'architetto Fabio Daole, con la partecipazione degli iscritti degli Ordini professionali, della Biennale LP architettura, del Centro anziani San Zeno e della parrocchia di San Nicola.

Alle ore 19.00 spettacolo dei Musici e Sbandieratori di Pisa; mentre alle 19.30 esibizione “Piramide” a cura dell’ASD Danza con Me (Area retrostante Arena).

A partire, dalle ore 20.00 (Area retrostante ristorante) il programma prevede la degustazione “Non solo Sangiovese. I blend delle terre di Pisa”, a cura di FISAR Delegazione Storica di Pisa. un sommelier di esperienza, partendo da un breve excursus sui vini prodotti nella provincia pisana, guiderà il pubblico alla degustazione di quelli realizzati con un blend di vitigni in cui il Sangiovese è presente senza però essere l'unico artefice del prodotto (fino a esaurimento posti).

Alle 21.00 (Area Arena) il concerto “Suoni dal Settecento” dell'Orchestra Giovanile della Toscana. A chiusura della giornata, a partire dalle ore 22.00 spettacolo musicale con vocalist, cantanti e ballerine per uno spettacolo musicale dal titolo “Timeless”, che trasporterà gli spettatori in un coinvolgente viaggio musicale nel tempo, facendo rivivere al pubblico l’energia degli anni ‘70-‘80-‘90 e 2000.

Tutti gli eventi e le attività sono a ingresso libero.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

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