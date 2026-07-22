Festa Pubblica Assistenza e cerimonia 24 luglio: modifiche alla viabilità a Empoli

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Le disposizioni entreranno in vigore giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026. I dettagli dell'ordinanza

Nelle giornate di domani (giovedì 23 luglio) e venerdì 24 luglio si svolgeranno due eventi a Empoli: la “Festa dei volontari donatori del sangue” della Pubblica Assistenza di Empoli in via XX Settembre e la commemorazione dell’eccidio del 24 Luglio.

Ecco come cambia la viabilità: in via XX Settembre, per poter svolgere la “Festa dei volontari donatori del sangue” della Pubblica Assistenza di Empoli, dalle 10 alle 24 del giorno 23 luglio 2026, nel tratto compreso tra via Tripoli e via de Amicis, saranno disposti il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Venerdì 24 luglio 2026, in occasione della cerimonia commemorativa, dalle 7.30 fino alle 12 circa e comunque fino al termine delle celebrazioni, in piazza XXIV Luglio, ambo i lati del tratto compreso tra Largo della Resistenza e via dei Neri, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto autorizzati all’intersezione con via Cavour e divieto di transito e temporanea sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

Programma della cerimonia: alle 9.30 sarà celebrata la santa messa nella chiesa della Collegiata di Sant’Andrea in suffragio ai caduti; poi si formerà un corteo che raggiungerà piazza XXIV Luglio, dove verrà deposta una corona d’alloro al Monumento e lì interverrà il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi.

Le disposizioni non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta e la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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