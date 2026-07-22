Festival Amedeo Bassi 2026, biglietti online e all'ufficio turistico di Montespertoli

Da oggi sarà possibile acquistare i biglietti per le serate della 17ª edizione del Festival Amedeo Bassi, in programma a Montespertoli da mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto 2026 in Piazza Machiavelli. I biglietti sono già disponibili online, mentre da oggi si potranno acquistare anche direttamente presso l'Ufficio Turistico.

I biglietti per tre delle cinque serate del Festival — mercoledì 29 luglio, venerdì 31 luglio e domenica 2 agosto — sono acquistabili online sulla pagina dedicata di Ciaoticket, Qui.

Presso l'Ufficio Turistico di Montespertoli, in Piazza Machiavelli 13, è possibile acquistare direttamente il biglietto di ciascuna delle tre serate del Festival, pagando in contanti o tramite POS. Oltre al biglietto intero o ridotto per singola serata, è disponibile anche un abbonamento valido per le serate di mercoledì 29 e venerdì 31 luglio.

Fino alla settimana del Festival l'Ufficio Turistico osserva i consueti orari: mercoledì 22, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; giovedì 23 luglio dalle 10 alle 13. In occasione della settimana del Festival è prevista un'apertura straordinaria per consentire l'acquisto dei biglietti: lunedì 27 e martedì 28 luglio dalle 10 alle 13; mercoledì 29, giovedì 30 luglio, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22; domenica 2 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21.30.

Per quanto riguarda i prezzi, per l'opera lirica "Turandot", in programma il 2 agosto, il biglietto intero costa 25 euro e il ridotto 15 euro; per i concerti del 29 e 31 luglio l'intero è di 23 euro e il ridotto di 13 euro. L'abbonamento per le due serate del 29 e 31 luglio costa 40 euro nella tariffa intera e 25 euro in quella ridotta, mentre l'ingresso alla serata MoMu del 30 luglio ha un costo simbolico di 5 euro, da pagare direttamente all'ingresso la sera dell'evento. La riduzione è riservata a residenti, over 65, under 14, titolari di Carta Giovani e tessera universitaria della Regione Toscana, persone con disabilità o invalidità riconosciute e al relativo accompagnatore, per il quale è previsto un biglietto omaggio, oltre che a studenti delle scuole di musica della Città Metropolitana e ai possessori dell'abbonamento MoMu. Per ottenere la riduzione è necessaria la presentazione di documentazione idonea.

Il programma prevede mercoledì 29 luglio una serata musicale a cura della Camera Musicale Fiorentina di Montespertoli; giovedì 30 luglio l'appuntamento MoMu incontra il Festival Bassi, "Dieci anni di MoMu", a cura del Teatro Popolare d'Arte; venerdì 31 luglio una serata musicale a cura dell'Associazione Prima Materia di Montespertoli; domenica 2 agosto l'opera lirica "Turandot" di Giacomo Puccini, con la regia di Veio Torcigliani e la direzione di Massimo Annibali, Coro e Orchestra della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi di Montespertoli.

Il Festival Amedeo Bassi 2026 è promosso dal Comune di Montespertoli in collaborazione con Associazione Prima Materia, Camera Musicale Fiorentina e Nuova Filarmonica Amedeo Bassi, nell'anno del centenario della Turandot di Puccini e dei dieci anni di MoMu – Montespertoli Musica. Il Festival Amedeo Bassi ha ricevuto il patrocinio e contributo di Città Metropolitana di Firenze, ed il contributo di Toscana Energia.

Fonte: Comune di Montespertoli

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