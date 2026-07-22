Fiera di Vinci, scattano divieti e modifiche alla viabilità

Con ordinanza sindacale 105 del 26 giugno 2026, in tutta l’area interessata dalla Fiera di Vinci, che si svolgerà a Vinci da sabato 25 a mercoledì 29, scatta il divieto assoluto di vendita, somministrazione, consumo e detenzione di bevande e alimenti contenuti in bottiglie e contenitori in vetro o lattine. Bar e ristoranti possono servire bevande in vetro solo ai clienti che consumano i pasti seduti ai tavoli; resta comunque vietato l'asporto in vetro.

Le modifiche alla viabilità

Con ordinanza n. 127 del 21 luglio 2026 sono infine delineate le modifiche alla viabilità nell'area interessata dalla Fiera di Vinci: già dalle 10 di giovedì 23 luglio la ZTL sarà chiusa al transito per consentire l'allestimento della cittadella medievale. Le modifiche alla circolazione, al transito e alla sosta si allargheranno poi fino a Piazza della Libertà, Via Giovanni XXIII e Piazza Garibaldi, fino alle 7 di giovedì 30 luglio.

Modifiche anche sul percorso della gara ciclistica di sabato 26, a partire dalle 9.

A regolare le modifiche del traffico sarà presente l’apposita segnaletica, che indicherà sul posto il dettaglio delle indicazioni.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

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