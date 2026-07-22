Incidente in Fi-Pi-Li a Empoli, auto finisce contro new jersey

Cronaca Empoli
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(foto gonews.it)

Lo scontro in direzione Pisa con un tir, soccorse tre persone. Code e rallentamenti

Incidente questa mattina in Fi-Pi-Li tra Empoli est e Empoli in direzione Pisa. Da quanto emerso un'auto sarebbe andata a finire contro il new jersey dopo lo scontro, per cause in corso di accertamento, con un tir. Sul posto, poco prima delle 7.30, sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, i vigili del fuoco, il servizio di manutenzione della superstrada.

In seguito all'incidente, avvenuto nei pressi dell'uscita Empoli centro, tre persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sarebbero almeno due i mezzi coinvolti, l'auto che sarebbe rimasta schiacciata contro la barriera di cemento e il mezzo pesante, ma dinamica e cause sono in corso di ricostruzione.

Registrati forti rallentamenti alla circolazione in entrambe le direzioni. Da Empoli est verso Pisa si sono formate lunghe code mentre in direzione Firenze registrati rallentamenti a partire da San Miniato.

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