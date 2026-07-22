'Includi-Amo lo Sport' nei centri estivi Uisp Empolese grazie a Fondazione CR Firenze

Grazie al contributo di Fondazione CR Firenze 40 minori con L.104, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, residenti nei comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino e Montaione, potranno accedere gratuitamente ai centri estivi Uisp Empoli Valdelsa Aps all’interno del progetto “Includi-AMO lo sport”.

L'obiettivo del progetto è promuovere inclusione, partecipazione e pari opportunità, offrendo ai giovani partecipanti la possibilità di vivere un'esperienza estiva ricca di relazioni, attività educative e occasioni di crescita personale all'interno di contesti accoglienti e qualificati.

«Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto perché rappresenta in modo concreto i valori che da sempre guidano la nostra azione – dichiara Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa – crediamo che ogni bambina e ogni bambino debba poter accedere alle stesse opportunità educative, sportive e relazionali indipendentemente dalle proprie condizioni personali o familiari. Grazie al contributo di Fondazione CR Firenze possiamo garantire a 40 minori con L.104 la partecipazione gratuita ai nostri centri estivi, offrendo loro un'esperienza di crescita, divertimento e inclusione. Lo sport e il gioco sono strumenti straordinari per costruire relazioni, sviluppare autonomia, rafforzare l'autostima e favorire la partecipazione alla vita della comunità. Ringraziamo Fondazione CR Firenze per aver creduto in questo progetto e a tutti i partner, in particolare ai Comuni di Empoli e Montelupo e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, per rendere il territorio sempre più accogliente e inclusivo».

«Uisp Empoli Valdelsa Aps è risultato vincitore del nostro bando E-state Insieme, che è giunto alla sua ottava edizione. Come Fondazione portiamo avanti questa iniziativa nella convinzione che sia diritto di tutti i bambini e ragazzi vivere l’estate come tempo di crescita, relazione e scoperta. Siamo lieti che 40 bambini con fragilità e le loro famiglie possano vivere questa esperienza con serenità», afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze.

I centri estivi Uisp rappresentano da anni un punto di riferimento per le famiglie del territorio grazie a una proposta educativa che mette al centro il benessere dei bambini e delle bambine attraverso il gioco, il movimento e la socializzazione. Le attività si svolgono in strutture attrezzate, parchi e spazi all'aperto e prevedono un ricco programma di proposte ludico-sportive, laboratori creativi, escursioni sul territorio, giornate in piscina e attività outdoor pensate per le diverse fasce d'età.

Particolare rilievo è dato alla pratica multisportiva, elemento distintivo dell'esperienza Uisp. Durante l'estate i partecipanti potranno sperimentare numerose discipline, dalle più tradizionali come calcio, pallavolo, basket, tennis, atletica leggera e danza fino a sport più innovativi come scherma, hockey, pattinaggio e karate. La collaborazione con associazioni e realtà sportive del territorio consente inoltre di ampliare ulteriormente le opportunità educative e sportive offerte ai bambini. Accanto alle attività motorie trovano spazio laboratori manuali, attività artistiche, attività di inglese, teatro, pittura, collage e percorsi espressivi che favoriscono creatività, autonomia e capacità relazionali.

Le attività saranno condotte da educatori e operatori specializzati Uisp, che utilizzeranno il gioco come principale strumento educativo. Attraverso il gioco i bambini imparano a collaborare, confrontarsi, rispettare le differenze e costruire relazioni positive, vivendo esperienze significative in un clima sereno e stimolante.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

Notizie correlate