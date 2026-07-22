Jacopo Talluri, un altro talento home made per l'Abc Solettificio Manetti

Un altro giovane talento castellano vestirà nuovamente la maglia dell’Abc Solettificio Manetti: si tratta di Jacopo Talluri, che dopo il ritorno della scorsa stagione in prima squadra si prepara per un altro anno importante nel suo percorso di crescita, che lo vedrà tra i protagonisti del nuovo corso gialloblu targato Alberto Tonfoni.

“Sono molto felice della conferma e di poter dare il mio contributo anche nella prossima stagione – racconta Jacopo -. Quest’anno abbiamo fatto un ottimo percorso, ma ci è mancato l’ultimo step decisivo. Quel passo in più che cercheremo di compiere tutti insieme nel prossimo campionato, dando il 100% ogni giorno in allenamento e in partita. Abbiamo già conosciuto il nuovo coach, e sono certo che saprà darci la carica e gli stimoli per affrontare al meglio la nuova stagione ormai alle porte”.