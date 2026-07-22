Jacopo Talluri, un altro talento home made per l'Abc Solettificio Manetti

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Un altro giovane talento castellano vestirà nuovamente la maglia dell’Abc Solettificio Manetti: si tratta di Jacopo Talluri, che dopo il ritorno della scorsa stagione in prima squadra si prepara per un altro anno importante nel suo percorso di crescita, che lo vedrà tra i protagonisti del nuovo corso gialloblu targato Alberto Tonfoni.

“Sono molto felice della conferma e di poter dare il mio contributo anche nella prossima stagione – racconta Jacopo -. Quest’anno abbiamo fatto un ottimo percorso, ma ci è mancato l’ultimo step decisivo. Quel passo in più che cercheremo di compiere tutti insieme nel prossimo campionato, dando il 100% ogni giorno in allenamento e in partita. Abbiamo già conosciuto il nuovo coach, e sono certo che saprà darci la carica e gli stimoli per affrontare al meglio la nuova stagione ormai alle porte”.

LA CARRIERA

Ala classe ’03, nato e cresciuto in maglia Abc, nella stagione 2018/2019 entra a far parte della rosa della C Gold, dove resta per i due anni successivi prima di passare al Gialloblu Castelfiorentino, con cui prende parte al campionato di Promozione, poi Divisione Regionale 2. Lo scorso anno il ritorno in prima squadra, preludio ad una nuova stagione di maturazione e crescita.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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