È scomparso a 80 anni Leonardo Tamburini, detto 'Leone'

Vinci piange la scomparsa di 'Leone', al secolo Leonardo Tamburini. A ottanta anni è scomparsa una delle colonne della frazione di Spicchio, fondatore della Sagra della Chiocciola e dirigente della Spicchiese. È venuto a mancare nella giornata del 21 luglio, era anche un grandissimo tifoso dell'Empoli. Lascia i figli, le nuore, la cognata e tutta una comunità che lo ricorda anche sui social.

"Con Leonardo Tamburini se ne va una colonna di Spicchio, una persona che ha fatto la storia della Sagra della Chiocciola e della Spicchiese, lasciando un segno indelebile nella vita della nostra comunità. A nome dell'Amministrazione comunale e di tutta Vinci esprimo il più sincero cordoglio ai figli Alberto e Fabio e a tutti i suoi familiari. Alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene va il nostro abbraccio più sincero" sono le parole del sindaco Daniele Vanni.

Anche l'Empoli lo ha ricordato: "Empoli Football Club si stringe attorno alla famiglia Tamburini e a tutti i suoi cari in questo momento di grande dolore ed esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Leonardo, da sempre tifoso e abbonato azzurro".

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