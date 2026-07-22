Liberi professionisti, nuovo avviso da 2 milioni e mezzo di euro per voucher formativi

Con un nuovo stanziamento di 2 milioni e mezzo di euro, esce la terza edizione dell’avviso che finanzia voucher formativi per l’aggiornamento delle competenze di libere e liberi professionisti toscani.

L’avviso, promosso nell’ambito di Giovanisì, è già aperto e consultabile on line. Come per i due precedenti avvisi pubblicati nel corso dell’attuale settennato di fondi europei, le risorse sono messe a disposizione attraverso il programma regionale del FSE+ 2021-2027.

I voucher, con valore massimo di 3mila euro, sosterranno la partecipazione a percorsi formativi tesi a rafforzare e aggiornare competenze professionali e ad acquisire conoscenze utili a sviluppare propensione all’innovazione, soprattutto nell’ambito tecnologico, ambientale, organizzativo e gestionale.

“Con questa terza edizione, la cifra complessiva messa a disposizione in questa programmazione Fse per la formazione dei professionisti ammonta a quasi 8 milioni di euro”, sottolinea l’assessore alla formazione e al lavoro Alberto Lenzi, che fa anche il punto sugli esiti dei primi due avvisi: “Nelle precedenti edizioni, sono stati 2.141 i professionisti che hanno beneficiato della misura, con una prevalenza di donne e di iscritti agli ordini professionali. In tutto sono stati erogati circa 5,4 milioni di euro”.

“La partecipazione ci ha confermato l'importanza di investire sulla formazione di libere professioniste e liberi professionisti” osserva Lenzi, che è anche presidente della Commissione regionale soggetti professionali con cui l’intervento è stato condiviso. “L’esigenza di continuare a formarsi anche quando già si lavora, per aggiornare e rafforzare le proprie competenze è molto sentita e costituisce anche un’occasione per innovare e garantire la possibilità di crescita professionale”.

Potranno fruire dei finanziamenti libere e liberi professionisti che esercitano attività intellettuale in possesso di partita Iva, oppure colo che senza partita Iva individuale esercitano in forma associata o societaria tra professionisti. Come di consueto, previa verifica dei requisiti, le risorse saranno disponibili fino ad esaurimento.

Saranno finanziati sia corsi di formazione e di aggiornamento professionale, sia singole annualità delle Scuole di Specializzazione, sia Master (di I e II livello) e corsi di formazione (es. corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione) erogati dalle Università italiane e dagli AFAM.

I percorsi formativi dovranno avviarsi tra la data di presentazione della domanda e non oltre la data del 28 febbraio 2027. Dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio, ad esclusione dei Master e dell’ultimo anno della Scuola di specializzazione per i quali si tiene conto della durata effettiva che non deve superare comunque i 18 mesi.

Link:

- https://www.regione.toscana.it/-/finanziamento-di-voucher-formativi-individuali-per-professioniste-e-professionisti-il-bando-2026

- www.giovanisi.it

Fonte: Regione Toscana

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