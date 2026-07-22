MoMu – Montespertoli Musica, al via la seconda tappa

rosegue MoMu – Montespertoli Musica: giovedì 23 luglio, alle 21:30, la Cantina Sociale Valvirginio ospita il concerto dei Melty Groove, power trio nato nel 2020 che mescola funk, soul, rock e groove in un live scoppiettante, pensato per far ballare il pubblico dalla prima all'ultima nota.

Tra le loro "Hypercover" – reinterpretazioni esplosive di grandi classici – e i brani originali del primo album "Free Hands", pubblicato nel 2025, la band porta sul palco uno show energico e senza compromessi, frutto di anni tra club e festival anche internazionali. Sul palco Alice Costa (voce, basso), Edoardo Luparello (batteria, voce) e Carlo Peluso (tastiere, voce).

La serata si apre alle 19:30 con le visite guidate alla cantina, a seguire cena e degustazione: un panino a scelta tra porchetta, finocchiona, formaggio e verdure cotte, accompagnato da un calice di vino (spumante, bianco o rosso) o da una bottiglia d'acqua, al costo di 10€. Non mancherà una sorpresa speciale per tutti i partecipanti.

Per l'occasione torna anche "Vieni con un amico!" – Speciale MoMu 2026: chi ha la Carta Giovani Nazionale (18-35 anni) può portare un amico con sé, due ingressi al prezzo di uno, 5€ complessivi per due persone, nello spirito della Giornata Internazionale dell'Amicizia. Il biglietto unico non numerato costa 5€ (apericena e degustazioni escluse).

Prenotazione obbligatoria: +39 371 1152940 (Telegram/WhatsApp), +39 0571 600255, info.tparte@gmail.com.

Melty Groove: https://meltygroove.it/

Fonte: Teatro popolare d'arte e Teatro delle Arti (Lastra a Signa)

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