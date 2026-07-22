Nell'Empolese Valdelsa oltre 3,2 milioni di euro dalle multe nella prima metà del 2026

Nei primi sei mesi del 2026 l'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa ha accertato 3,27 milioni di euro di sanzioni al Codice della strada. È quanto emerge dal rendiconto approvato dall'Ente lo scorso 20 luglio.

Della cifra complessiva, però, solo 1,8 milioni di euro sono effettivamente entrati nelle casse dell'Unione, mentre restano ancora da riscuotere circa 1,4 milioni di euro. Nel dettaglio, dei 3.273.541,81 euro di sanzioni accertate, circa 128mila euro riguardano multe per eccesso di velocità.

Il confronto con lo scorso anno evidenzia una crescita degli importi: nei primi sei mesi del 2025 gli accertamenti erano stati pari a circa 2,6 milioni di euro, con un incremento di circa 700mila euro nel 2026.

Empoli al primo posto per importo di sanzioni

Analizzando la distribuzione territoriale delle multe, il Comune con il maggior volume di sanzioni accertate è Empoli, con 1.372.862,56 euro, seguito da Fucecchio, con 515.874,13 euro, e da Certaldo, con 369.170,60 euro.

Più distanziati Castelfiorentino (307.350,44 euro), Vinci (198.883,11 euro), Montelupo Fiorentino (191.318,42 euro) e Cerreto Guidi (174.078,55 euro).

Comune Sanzioni accertate (€) Capraia e Limite 19.039,00 Castelfiorentino 307.350,44 Cerreto Guidi 174.078,55 Certaldo 369.170,60 Empoli 1.372.862,56 Fucecchio 515.874,13 Gambassi Terme 17.593,00 Montaione 25.244,00 Montelupo Fiorentino 191.318,42 Montespertoli 82.128,00 Vinci 198.883,11 Totale 3.273.541,81

La percentuale di riscossione: Montespertoli il Comune più virtuoso

Considerando il rapporto tra sanzioni accertate e somme effettivamente riscosse, emergono differenze significative tra i Comuni dell'Unione.

Il dato migliore è quello di Montespertoli, che nei primi sei mesi dell'anno ha incassato il 77,26% delle somme accertate. Seguono Castelfiorentino (60,54%), Empoli (60,37%), Vinci (59,17%) e Capraia e Limite (59,14%).

Sul fronte opposto, le percentuali più basse di riscossione si registrano a Gambassi Terme, dove è stato incassato il 37,36% del totale accertato, e a Montaione, con il 40,89%.

Comune Sanzioni accertate Incassato al 30/06/2026 Da incassare % riscosso Empoli 1.372.862,56 € 828.837,02 € 544.025,54 € 60,37% Fucecchio 515.874,13 € 263.723,08 € 252.151,05 € 51,12% Certaldo 369.170,60 € 202.270,30 € 166.900,30 € 54,79% Castelfiorentino 307.350,44 € 186.063,92 € 121.286,52 € 60,54% Montelupo Fiorentino 191.318,42 € 102.165,80 € 89.152,62 € 53,40% Vinci 198.883,11 € 117.671,80 € 81.211,31 € 59,17% Cerreto Guidi 174.078,55 € 81.480,78 € 92.597,77 € 46,81% Montespertoli 82.128,00 € 63.451,48 € 18.676,52 € 77,26% Montaione 25.244,00 € 10.321,40 € 14.922,60 € 40,89% Gambassi Terme 17.593,00 € 6.573,38 € 11.019,62 € 37,36% Capraia e Limite 19.039,00 € 11.260,55 € 7.778,45 € 59,14%

Nel complesso, dunque, circa il 56% delle sanzioni accertate risulta già riscosso, mentre una quota superiore al 40% resta ancora da recuperare.

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