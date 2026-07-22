Nuovo stadio a Empoli: escluso dalla VIA il parcheggio a Serravalle

Novità sulle procedure che porteranno alla realizzazione del nuovo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Con una determina dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa si è infatti escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) il progetto presentato dall'Empoli FC per la realizzazione del nuovo parcheggio di Serravalle, un'opera da oltre 2,2 milioni di euro che rappresenta uno degli interventi propedeutici alla riqualificazione dello stadio.

Il passaggio consente di alleggerire l'iter autorizzativo e di accelerare il cronoprogramma dell'intervento. Il provvedimento è accompagnato da una lunga serie di prescrizioni tecniche, ambientali e sanitarie che l'Empoli dovrà rispettare nelle prossime fasi progettuali.

Il nodo è ambientale: l'area interessata dal nuovo parcheggio ricade infatti quasi interamente all'interno del sito contaminato "Campo Pozzi Zona sportiva Parco di Serravalle", ancora sottoposto a bonifica. Perciò ogni intervento dovrà essere eseguito seguendo protocolli rigorosi, con particolare attenzione alla tutela della falda acquifera e dei vicini pozzi destinati all'approvvigionamento idrico.

Il parcheggio, inoltre, sarà progettato anche come bacino di accumulo temporaneo delle acque piovane durante gli eventi meteorologici più intensi. Una soluzione che ha portato gli enti competenti a imporre la realizzazione di specifiche barriere isolanti per evitare che le acque di dilavamento, potenzialmente contaminate dai residui dei veicoli, possano raggiungere i terreni di rispetto dei pozzi comunali.

Sul progetto ARPAT e Acque hanno espresso un parere favorevole, seppure subordinato al rispetto delle prescrizioni indicate. Più cauta, invece, la posizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro, che ha rilevato come la documentazione integrativa presentata dall'Empoli FC risponda soltanto in parte agli aspetti legati alla tutela della salute pubblica.

Prima di arrivare alla fase esecutiva dovranno essere valutati gli impatti acustici legati al traffico, il fenomeno delle isole di calore e le misure per contenerlo, attraverso l'utilizzo di asfalti specifici e una consistente piantumazione di alberature. Sono state indicate specie di alberi scelte per la loro capacità di assorbire polveri sottili e altri inquinanti atmosferici. Ulteriori verifiche riguarderanno anche la sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili.

Il progetto del nuovo Castellani compie dunque un passo in avanti, dopo mesi in cui del tema si parlava quasi sottovoce. Potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti e novità anche nei prossimi giorni.

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