Oltre trenta giovanissimi artisti da Roma a Montopoli per un campus dedicato alla musica

Si chiama “Abbiamo una testa pazzesca”, ha come riferimento il libro di David Byrne “How music works” e si sta svolgendo in questi giorni nella scuola primaria Galilei, si tratta di un progetto organizzato dall’associazione musicale e culturale Musicalmente Ets di Roma che vede la direzione di Matteo D’Incà.

L'associazione musicale e culturale Musicalmente gestisce la scuola di musica Musica Incontro, con sede a Roma, che conta oltre mille iscritti all’anno. «Il campus estivo – spiegano dall’associazione - è un’iniziativa residenziale di formazione musicale ad alto contenuto artistico e sociale. L’edizione 2026 si svolge in collaborazione con il Musicastrada Festival e con il sostegno del Comune di Montopoli in Val d’Arno».

L’iniziativa si divide in due, la prima si rivolge ai ragazzi e le ragazze dalla terza media alla quinta liceo dal 19 al 24 luglio mentre la seconda si rivolge ad adulti e studenti universitari dal 24 al 26 luglio. I partecipanti alloggiano al campeggio di Montopoli il Toscana Village.

«Siamo felici che Montopoli sia stata scelta per questo bellissimo progetto – commentano la sindaca Linda Vanni, l’assessore Marzio Gabbanini e l’assessora Kendra Fiumanò che ha seguito l’iniziativa -. Un’esperienza in cui si fondono la formazione artistica, la crescita personale e la socialità. Crediamo fermamente nella potenza della musica come linguaggio universale e come strumento per conoscere luoghi e persone. Grazie per aver scelto Montopoli, ci auguriamo che possa diventare un appuntamento fisso della nostra estate». Le giornate prevedono laboratori, con momenti di lavoro in gruppo (torneo di solfeggio, coro collettivo), lezioni di scrittura descrittiva, fotografia e produzione video e poi momenti di convivialità. Il campus dei giovani si chiuderà con un concerto aperto a tutti che si svolgerà venerdì 24 luglio nell’ambito del Musicastrada Festival, alle 17.30 nel giardino del Museo Civico di Montopoli. Lo spettacolo finale sarà successivamente replicato a Roma al Sessantotto Village (Parco Talenti), festival estivo gemellato con Musica Incontro, consolidando il legame tra i due territori e le due comunità di pubblico.

«Nello spirito di scambio culturale con la comunità ospitante e in coerenza con la nostra missione – proseguono dall’associazione - offriamo gratuitamente la partecipazione al campus giovani a un gruppo di studenti del territorio di Montopoli in Val d’Arno, di età compresa tra la terza media e il quinto anno di liceo. Questa opportunità vuole essere un concreto segnale di apertura verso la comunità locale: i ragazzi del territorio potranno partecipare a pieno titolo alle attività didattiche, alla vita del campus e al concerto finale, vivendo un’esperienza formativa di qualità».

«Ho conosciuto la scuola di Musica Incontro semplicemente rispondendo a una mail che ci è arrivata questo inverno e che mi ha incuriosito – racconta Davide Mancini fondatore e direttore artistico di Musicastrada - . Nella telefonata seguente ho avuto subito la sensazione di avere a che fare con persone che vivono la musica esattamente come me. Prima di tutto passione e poi socialità. Perché è questo quello che dovrebbe essere. Un campus estivo è quello che mancava a Musicastrada e Montopoli ha tutte le carte in regola, oltre che ai servizi, per poter accogliere così tanta gente in trasferta da Roma. È una bellissima opportunità per tutti!»

Fonte: Ufficio Stampa

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