Online il bando per la concessione delle palestre a Vinci

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È on line il bando per la concessione annuale delle palestre comunali a favore di associazioni o enti sportivi che volessero fare richiesta di utilizzo per la stagione 2026/2027.

Si tratta delle palestre della scuola primaria “Galilei” di Vinci e della scuola primaria “Aleramo” di Spicchio, che possono essere date in concessione per il periodo che va dal 15 settembre 2026 al 30 giugno 2027.

Possono fare richiesta gli enti di promozione sportiva, le federazioni o le associazioni riconosciute dal CONI o da altri enti di promozione sportiva, le istituzioni scolastiche diverse da quelle dove ha sede la palestra; ancora le associazioni sportive studentesche o le associazioni che si occupano dell’organizzazione di attività sportive, formative, ricreative o amatoriali.

Nel bando, pubblicato on line sul sito del Comune di Vinci e su questa pagina, sono descritte le specificità relative agli orari di utilizzo delle palestre, oltre ai vari adempimenti che le associazioni richiedenti dovranno attuare in caso di concessione.

Le domande dovranno essere consegnate entro le 10 di lunedì 31 agosto 2026 tramite pec (comune.vinci@postasert.toscana.it), mail ordinaria (protocollo@comune.vinci.fi.it) o a mano all’ufficio protocollo negli orari di apertura.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

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