Open Metis, servizi e sviluppo con il digitale. Giovedì 23 confronto con le Pa toscane

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nnovazione tecnologica, connettività, sicurezza, gestione intelligente del patrimonio pubblico, nuove frontiere dell'intelligenza artificiale. Sono questi alcuni dei temi portanti dell'incontro, in programma giovedì 23 luglio all’Istituto degli Innocenti di Firenze (piazza Santissima Annunziata, 13), dedicato allo sviluppo digitale e ingegneristico dei territori.

La giornata è promossa da Regione Toscana e Metis Toscana, l’in house regionale per la transizione digitale, in collaborazione con Anci Toscana, Upi Toscana, Cispel Confservizi Toscana.

L'evento, rivolto a enti e aziende pubbliche, Pubbliche amministrazioni e realtà locali, è un momento di confronto, condivisione e networking sui servizi e le opportunità concrete messe in campo per il digitale.

All’appuntamento, al via dalle 9.30, parteciperanno l’assessore regionale al digitale Alberto Lenzi, il presidente di Metis Toscana Francesco Di Costanzo, il direttore Sistemi Informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione di Regione Toscana Gianluca Vannuccini.

L'iniziativa nasce a seguito del percorso di “Toscana Futuro digitale” che in ogni provincia nei mesi scorsi ha raccolto feedback e necessità. E’ strutturata per confrontarsi direttamente con gli esperti Metis sui servizi in campo e in particolare sulle tematiche più richieste: Cybersecurity; BIM e gestione intelligente del patrimonio; Archiviazione digitale; Connettività; Intelligenza Artificiale e Smart Building; Assistenza al RUP.

Ciascun partecipante potrà scegliere liberamente a quale tavolo prendere parte, in base alle proprie priorità e aree di interesse.

Per iscrizioni: https://eventi.metistoscana.it/event/2/open-metis-2026

 

Regione Toscana

In collaborazione con l’ufficio stampa di Metis Toscana]

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