'Per una Toscana libera', a Grosseto il congresso regionale di Forza Italia

Per la prima volta, il segretario regionale di Forza Italia Toscana viene eletto dagli iscritti, dopo la modifica dello statuto. Sabato 25 luglio dalle 9:00 alle 14:00, all'hotel Granduca di Grosseto, si terrà il congresso in cui verrà eletto il nuovo segretario regionale di Forza Italia Toscana, insieme a una nuova segreteria di venti persone. "Abbiamo scelto di riunirci a Grosseto - spiega il segretario regionale del partito, Marco Stella - in quanto è il capoluogo di provincia in cui Forza Italia esprime la figura del sindaco. Ieri è stata depositata la mia candidatura unica, in questi mesi negli incontri sui territori è emersa la volontà di esprimere l'unità del partito con la mia conferma a segretario regionale e la candidatura dell'on. Chiara Tenerini a vicesegretario regionale vicario. Nella nuova segreteria saranno rappresentati tutti i territori e tutte le realtà, consapevoli che soltanto attraverso il lavoro di squadra possono arrivare i risultati come abbiamo dimostrato nelle ultime elezioni regionali, che hanno portato alla mia riconferma e all’elezione del consigliere Jacopo Ferri".

"Voglio ringraziare la segreteria uscente a partire dal vicario Roberto Berardi con la quale - ricorda Stella - abbiamo condiviso il lavoro in questi due anni, con il raggiungimento di obiettivi importanti per Forza Italia, che in Toscana passa dai 522 iscritti del 2023 agli oltre 5000 di oggi, da 68 eletti nel 2023 ai 112 di oggi e passa dal 4,2% al 6,3% di oggi. Tra gli altri dati da valorizzare in questi tre anni in cui sono stato segretario, il 18% ottenuto da Forza Italia alle regionali in provincia di Massa e il 15% ottenuto in provincia di Grosseto. Al Comune di Pistoia, nonostante la sconfitta per l'elezione del sindaco, Forza Italia è al 13%, il terzo miglior risultato di FI alle amministrative in un capoluogo di Provincia in Italia. Oggi siamo un partito dinamico, aperto, in crescita, facciamo gazebo tutti i fine settimana, siamo il partito che esprime il vicesegretario nazionale, on. Deborah Bergamini, a lei e alle onorevoli Mazzetti e Tenerini va tutto il nostro ringraziamento, oltre che ai dirigenti e ai militanti che ogni giorno si impegnano sul territorio".

"Tanti amministratori e consiglieri comunali hanno scelto in questi ultimi anni Forza Italia, passando al nostro partito da liste civiche o da altri partiti - ricorda Stella -, ricordiamo per tutti il sindaco di Grosseto, Anton Francesco Vivarelli Colonna. Tanti i temi forti che affronteremo durante il congresso regionale, con la mozione 'Per una Toscana protagonista, per una Toscana libera'. Tra i temi specifici, le infrastrutture, la valorizzazione dei distretti industriali, le nostre battaglie sul sistema sanitario per il ritorno ad una vera sanità di prossimità, la battaglia per un fisco più equo, l'economia del mare, l'economia delle zone montane e di prossimità, oltre ai temi riguardanti le imprese. In Toscana Forza Italia è la seconda lista del centrodestra e addirittura è il terzo partito in tutta la regione dietro a Pd e FdI, consolidando un trend di crescita che inizia nel 2024 e prosegue alle regionali dello scorso anno. Il nostro partito ha dimostrato capacità di aggregare realtà civiche attive sul territorio, e di essere il perno della coalizione di centrodestra"

Fonte: Forza Italia Toscana

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