A 'Pillole di Storia' si parla del legame tra Empoli e Napoleone

La nuova puntata con l'esperto Giovanni Guerri è incentrata sul legame storico tra Napoleone Bonaparte e la città di Empoli
Torna 'Pillole di Storia' su Radio Lady. La nuova puntata con l'esperto Giovanni Guerri è incentrata sul legame storico tra Napoleone Bonaparte e la città di Empoli.
L'esperto rivela come le patenti di nobiltà necessarie per la carriera militare dell'imperatore derivassero da un ramo familiare toscano, rappresentato dall'avvocato empolese Giuseppe Bonaparte. Oltre alle origini genealogiche, Guerri descrive l'impatto del regime francese sul territorio, citando la riorganizzazione amministrativa in dipartimenti e l'introduzione di un moderno sistema postale.
Si parla inoltre discussi episodi di resistenza locale, come l'opposizione del sacerdote Giovanni Marchetti e le soppressioni dei beni ecclesiastici. Di seguito il video integrale con tutte le 'chicche' storiche di Guerri.
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