Pisa piange la scomparsa di Alessandro Migliaccio

Cronaca Pisa
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L'Amministrazione comunale di Pisa esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alessandro Migliaccio e si stringe con affetto ai familiari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.

Figura di riferimento per il canottaggio a sedile fisso e per il palio remiero cittadino, Alessandro Migliaccio ha dedicato gran parte della propria vita allo sport, distinguendosi fin da giovane nel nuoto agonistico e successivamente nel canottaggio. Protagonista di numerosi successi nel Palio di San Ranieri e nelle Regate delle Antiche Repubbliche Marinare, ha partecipato alle competizioni prima come vogatore e poi come allenatore, contribuendo in maniera significativa alla crescita del movimento remiero pisano.

Fondatore della società Nilo Sodini, ha guidato atleti e squadre al conseguimento di importanti risultati a livello nazionale e internazionale, contribuendo alla valorizzazione della tradizione remiera della città. Negli anni successivi si è distinto anche nel ciclismo amatoriale, conquistando numerosi titoli italiani e un titolo mondiale, per poi proseguire il proprio percorso come tecnico della Federazione Italiana Canottaggio, accompagnando atleti fino ai massimi livelli della disciplina.

L'Amministrazione comunale ne ricorda il contributo allo sport cittadino e alla tradizione del palio remiero, esprimendo le più sentite condoglianze alla famiglia.

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