Sei pizzerie toscane sono tra le migliori d'Italia secondo 50 Top Pizza

Sono sei le pizzerie in Toscana che entrano nella prestigiosa classifica delle migliori cento d'Italia, addirittura sono tutte nella metà alta. La graduatoria è stilata ogni anno da 50 Top Pizza, una delle guide più influenti del settore ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. Tre pizzerie sono a Firenze, le altre tre tra costa e entroterra, e la miglior toscana quest'anno è pure cambiata.

La prima toscana viene da Pistoia, è una 'creatura' di Manuel Maiorano: La Fenice, che si trova in via Dalmazia, è la diciottesima pizzeria in Italia. Ha ricevuto anche il Best Customer Satisfaction 2026 Federgroup Award, premio che valorizza non solo la qualità della proposta gastronomica, ma anche l'attenzione riservata all'accoglienza, al servizio e all'esperienza complessiva vissuta dagli ospiti. “Ricevere questi riconoscimenti è un'emozione enorme e, soprattutto, una responsabilità. Essere la migliore pizzeria della Toscana, entrare tra le prime venti d'Italia e ottenere un premio dedicato alla soddisfazione dei nostri ospiti significa che il percorso intrapreso è quello giusto" sono le parole di Maiorano.

In Toscana la seconda è a Marina di Pietrasanta, vicino all'uscita dell'autostrada. Si chiama Apogeo ed è la ventiduesima in tutta Italia. Così 50 Top Pizza: "Massimo Giovannini sforna pizze di altissimo livello, con impasto croccante e gustoso e utilizzo di ingredienti di elevata qualità, DOP/IGP e di produttori locali". La terza toscana, ventottesima in Italia, è Giotto, che a Firenze ha sede a Novoli, Firenze Sud e in centro. "Essere inseriti al 28° posto nella Top 50 Pizza è un riconoscimento che ci rende orgogliosi" scrive il locale di Marco Manzi.

Al trentatreesimo posto si va a Arezzo da 'O Scugnizzo di Pierluigi e Gennaro Police, col loro locale in via de' Redi. Poi le ultime due toscane vengono entrambe da Firenze, una in via Senese e l'altra in via Gioberti. Giovanni Santarpia ha il suo locale fuori dal centro, è al quarantaquattresimo posto in Italia, Pasquale Naccari invece è quarantaseiesimo con Il Vecchio e il Mare.

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