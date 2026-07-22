Poliziotto fuori servizio salva anziano di 75 anni da un incendio in casa

Un intervento tempestivo ha permesso di salvare un anziano di 75 anni rimasto coinvolto in un incendio all’interno della propria abitazione a Firenze. Protagonista della vicenda un ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo di Firenze, che nei giorni scorsi è intervenuto mentre si stava recando al lavoro.

Il poliziotto, percorrendo via Boccherini, ha notato una dipendente di una farmacia della zona parlare in modo concitato con un uomo affacciato alla finestra del secondo piano di un edificio. Poco distante, da un’altra finestra dello stesso appartamento, fuoriusciva una grande quantità di fumo.

L’anziano è apparso subito in evidente difficoltà, confuso e incapace di gestire la situazione. L’ispettore ha quindi chiesto alle persone presenti di contattare il numero unico di emergenza 112 e si è diretto all’interno dello stabile per prestare soccorso.

Raggiunto l’appartamento, ha più volte cercato di richiamare l’attenzione dell’uomo, bussando con insistenza alla porta e riuscendo infine ad accedere all’abitazione con una spallata. All’interno ha trovato gli ambienti completamente invasi dal fumo, proveniente da una camera da letto.

Il poliziotto ha quindi accompagnato rapidamente il 75enne fuori dall’abitazione e all’esterno dello stabile, dove poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 per le cure necessarie e i Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’appartamento.

L’intervento dell’ispettore, avvenuto mentre era libero dal servizio, ha consentito di portare l’anziano in salvo prima che la situazione potesse aggravarsi.

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