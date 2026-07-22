Rosignano, sequestrati ombrelloni lasciati sulle spiagge libere per riservare il posto

Intervento della Guardia costiera e della polizia locale dopo le segnalazioni di turisti e bagnanti. Rimossi ombrelloni, sedie e altri materiali
Ombrelloni, sedie da spiaggia e altre attrezzature lasciate sulle spiagge libere per occupare preventivamente il posto sono finite sotto sequestro. È il risultato dell’intervento effettuato nel fine settimana dalla Guardia costiera di Castiglioncello insieme alla polizia locale di Rosignano Marittimo, sul litorale del comune livornese.
L’operazione è scattata anche a seguito delle segnalazioni di numerosi turisti e bagnanti, che avevano denunciato l’occupazione indebita di ampie porzioni di arenile pubblico attraverso il deposito di materiale lasciato incustodito.
Nel corso dei controlli sono state complessivamente rimosse e sequestrate 26 attrezzature balneari, tra cui ombrelloni, sedie e altri accessori utilizzati per mantenere riservati spazi sulle spiagge libere.
L’intervento rientra nelle attività di vigilanza volte a garantire il libero accesso agli arenili e il rispetto delle norme che vietano l’occupazione abusiva degli spazi demaniali marittimi.
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