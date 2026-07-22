Sabato 25 luglio Ponte di Mezzo chiuso al traffico per la mostra di veicoli storici

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(foto gonews.it)

Sabato 25 luglio si svolgerà la mostra statica di veicoli storici e moderni da competizione organizzata dalla Squadra Corse Città di Pisa in occasione dei trent’anni di attività dell’associazione. L’iniziativa, che prevede l’esposizione di vetture in piazza XX Settembre e sul Ponte di Mezzo, è condivisa con l’Archivio Storico Federighi. Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono state disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta.

Dalle ore 11 di sabato 25 luglio alle ore 3 di domenica 26 luglio il Ponte di mezzo rimarrà chiuso al transito veicolare. In piazza XX Settembre è stata disposta la temporanea soppressione dell’area pedonale per consentire il transito e la sosta dei veicoli partecipanti alla manifestazione. Su Lungarno Galilei, nel tratto compreso tra via Silvestri e piazza San Sepolcro, istituito divieto di sosta con rimozione coatta nella stessa fascia oraria.

Nella stessa giornata di sabato 25 luglio, per consentire il concentramento e la successiva partenza della manifestazione “12ª Tappa notturna Pisa-Lucca-Abetone”, organizzata dal Vespa Club Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa, dalle ore 12 alle ore 19 sarà chiusa al transito veicolare e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Caduti di Cefalonia, nel tratto compreso tra la rotatoria in corrispondenza del pubblico esercizio “Bar Salvini - Chalet since 1957” e la carreggiata in uscita dal Ponte della Vittoria delimitata dai dissuasori.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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