San Miniato, la Festa del Teatro celebra Franco Battiato con Simone Cristicchi e Amara

La Festa del Teatro di San Miniato, presieduta da Marzio Gabbanini, propone due eventi di grande intensità artistica e spirituale, capaci di coniugare musica, riflessione e teatro in un percorso che culminerà, come da tradizione, con il Dramma Popolare.

Sabato 25 luglio, alle ore 21.30, Piazza Duomo farà da cornice a “Torneremo ancora. Concerto mistico per Battiato”, un progetto che va oltre il tradizionale concerto-omaggio per trasformarsi in un'autentica esperienza di meditazione e racconto dell'anima.

Protagonisti della serata saranno Simone Cristicchi e Amara, accompagnati dalla direzione musicale di Valter Sivilotti e dai Solisti dell'Accademia Naonis di Pordenone. Lo spettacolo rende omaggio all'universo artistico e spirituale di Franco Battiato, evitando ogni intento celebrativo fine a sé stesso per restituire al pubblico la profondità e l'attualità del suo messaggio.

Le canzoni più amate del repertorio del cantautore siciliano – da La cura a E ti vengo a cercare, da L'ombra della luce fino a Torneremo ancora – rivivranno in nuovi arrangiamenti firmati da Valter Sivilotti, capaci di esaltarne la dimensione contemplativa. A intrecciarsi con la musica saranno letture tratte dagli autori che hanno ispirato il pensiero di Battiato, tra cui Rumi, Gurdjieff, Ramana Maharshi, Willigis Jäger e il teologo Guidalberto Bormolini.

Ne nascerà un itinerario artistico che unisce parola e musica in una riflessione sul mistero dell'esistenza, sul rapporto tra l'uomo e il Divino e sulla ricerca di un senso profondo, offrendo al pubblico uno spazio di silenzio, bellezza e trascendenza.

A seguire, la Festa entrerà nel vivo con il Dramma Popolare, che quest'anno presenta “La ferita, la letizia”, testo di Davide Rondoni interpretato da Alessandro Preziosi, con le musiche originali eseguite dal vivo da Giacomo Vezzani. Spettacoli dal 28 al 30 luglio sulla storica piazza del Duomo.

Attore tra i più autorevoli e versatili del panorama italiano, Alessandro Preziosi accompagnerà gli spettatori in un intenso viaggio teatrale attraverso le parole di Rondoni. Lo spettacolo immagina un dialogo profondo e intimo con San Francesco d'Assisi, restituendone non solo la grandezza spirituale, ma anche la dimensione profondamente umana: un uomo attraversato da passioni, dubbi, ferite e gioia, capace ancora oggi di interrogare il nostro tempo.

Due appuntamenti che confermano la vocazione della Festa del Teatro di San Miniato a proporre esperienze culturali in cui arte, spiritualità e ricerca interiore si incontrano, offrendo al pubblico occasioni di autentica riflessione e partecipazione.

Fonte: Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato

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